Этот кофе уничтожит сосуды и повредит сердцу: ученые срочно забили тревогу

Норвежские ученые провели 20-летнее исследование и выяснили: нефильтрованный кофе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с фильтрованным.

Фото: из открытых источников

Все просто: бумажный фильтр задерживает кофестол – вещество, повышающее "плохой" холестерин. Приготовление в турке, френч-прессе или гейзерной кофеварке позволяет кофестолу попадать в чашку, тогда как капельная кофеварка с бумажным фильтром оставляет его на фильтре, пропуская только полезные компоненты.

Исследования показали, что четыре чашки фильтрованного кофе в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. Заменяя три чашки нефильтрованного кофе на фильтрованную пять раз в неделю, можно снизить уровень холестерина на 0,58 ммоль/л.

Что касается эспрессо, уровень дитерпенов здесь выше, чем в капельном кофе, однако итальянские исследования показывают, что экстракты эспрессо могут замедлять накопление токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Кофеин помогает уменьшить образование амилоидных бляшек и защищает нейроны, но не следует превышать 2-3 порции в день, чтобы избежать тревожности и бессонницы.

Растворимый кофе оказывается наименее полезным: при производстве разрушаются полезные вещества, появляется акриламид, а производители часто добавляют искусственные ароматизаторы.

Врачи советуют для ежедневного потребления выбирать свежеобжаренные зерна и капельную кофеварку с бумажным фильтром — так польза для сердца и сосудов максимальна.

