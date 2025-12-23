Цей сорт вина нізащо не треба купувати на свята

Глінтвейн вважають одним із найпопулярніших різдвяних напоїв, проте фахівці застерігають: він може мати небажані наслідки для здоров'я, особливо людей старшого віку.

Глінтвейн. Фото: з відкритих джерел

Британські експерти звертають увагу, перш за все, на ризики для ротової порожнини.

Стоматолог Міну Гамарі зазначає, що незважаючи на приємний смак та зігріваючий ефект, глінтвейн не є найкращим вибором для зубів.

Основою напою є червоне вино, яке при регулярному вживанні може фарбувати зубну емаль. Крім того, до глінтвейну часто додають цукор або мед, що збільшує вміст цукрів і підвищує ризик карієсу.

Ще один фактор – алкоголь. Він зменшує вироблення слини, яка відіграє ключову роль у нейтралізації кислот та очищенні ротової порожнини від залишків їжі. Сухість у роті створює сприятливе середовище для розвитку карієсу та захворювань ясен.

Саме тому лікарі радять не зловживати глінтвейном, особливо людям із чутливими зубами чи проблемами ясен.

Крім впливу на здоров'я, експерти попереджають і про побутові ризики. Експерт із кухонних порад закликала не виливати глінтвейн у раковину. За її словами, різдвяні напої зі спеціями, цукром чи вершковими домішками можуть викликати засмічення труб та неприємні запахи.

"Те, що здається нешкідливим у теплому та рідкому вигляді, у трубах поводиться інакше. Жири застигають, залишки прилипають до стінок, а гаряча вода лише переміщає проблему далі, де вона охолоджується і твердне", — пояснює експерт.

В результаті це може призвести до серйозних засмічень, які вимагатимуть втручання майстрів. Фахівці зазначають: профілактика значно простіша і дешевша, ніж ремонт.

Тому під час свят слід пам'ятати: поміркованість у споживанні глінтвейну корисна не тільки для здоров'я, а й для збереження домашнього комфорту.

