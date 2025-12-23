logo

Этот сорт вина ни за что не надо покупать на праздники


Этот сорт вина ни за что не надо покупать на праздники

Врачи советуют не злоупотреблять глинтвейном, особенно людям с чувствительными зубами или проблемами десен

23 декабря 2025, 09:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глинтвейн считают одним из самых популярных рождественских напитков, однако специалисты предостерегают: он может иметь нежелательные последствия для здоровья, особенно для людей старшего возраста.

Этот сорт вина ни за что не надо покупать на праздники

Глинтвейн. Фото: из открытых источников

Британские эксперты обращают внимание прежде всего на риски для ротовой полости.

Стоматолог Мину Гамари отмечает, что несмотря на приятный вкус и согревающий эффект, глинтвейн не является лучшим выбором для зубов.

Основой напитка обычно является красное вино, которое при регулярном употреблении может окрашивать зубную эмаль. Кроме того, в глинтвейн часто добавляют сахар или мед, что увеличивает содержание сахаров и повышает риск кариеса.

Еще один фактор — алкоголь. Он уменьшает выработку слюны, которая играет ключевую роль в нейтрализации кислот и очищении ротовой полости от остатков пищи. Сухость во рту создает благоприятную среду для развития кариеса и заболеваний десен.

Именно поэтому врачи советуют не злоупотреблять глинтвейном, особенно людям с чувствительными зубами или проблемами десен.

Кроме влияния на здоровье, эксперты предупреждают и о бытовых рисках. Эксперт по кухонным советам призвала не выливать глинтвейн в раковину. По ее словам, рождественские напитки со специями, сахаром или сливочными примесями могут вызывать засорение труб и неприятные запахи.

"То, что кажется безвредным в теплом и жидком виде, в трубах ведет себя иначе. Жиры застывают, остатки прилипают к стенкам, а горячая вода лишь перемещает проблему дальше, где она охлаждается и затвердевает", — объясняет эксперт.

В результате это может привести к серьезным засорам, которые потребуют вмешательства мастеров. Специалисты отмечают: профилактика значительно проще и дешевле, чем ремонт.

Поэтому во время праздников следует помнить: умеренность в потреблении глинтвейна полезна не только для здоровья, но и для сохранения домашнего комфорта.

Читайте также на портале "Комментарии" — как приготовить идеальный глинтвейн дома: простые рецепты и неожиданные секреты.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/life/2148340/mulled-wine-supermarket-christmas

