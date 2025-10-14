Цей фрукт здатний змінити ваш організм: його потрібно їсти щодня

Щоденне вживання авокадо здатне зміцнити здоров'я серця, покращити роботу мозку та підтримати імунітет.

Авокадо. Фото: із відкритих джерел

Міністерство сільського господарства США інформує, що авокадо багаті на мононенасичені жири, клітковину, вітаміни C, E, K і B-6, а також поживні речовини, такі як рибофлавін, ніацин, фолат, пантотенова кислота, магній і калій.

Вони також є відмінним джерелом лютеїну, бета-каротину та омега-3 жирних кислот. Регулярне вживання авокадо може допомогти регулювати рівень цукру в крові та підтримувати здоров'я серця.

На відміну від більшості фруктів, авокадо має низький вміст цукру. Одна чашка містить менше ніж 1 г цукру.

Воно також багате на корисні жири і клітковину, які можуть допомогти підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Дослідження показало, що споживання авокадо пов'язане зі зниженням рівня глюкози та інсуліну натщесерце, а також зі зниженням рівня діабету.

Центр контролю та профілактики захворювань США повідомляє, що серцево-судинні захворювання є одним із найпоширеніших ускладнень діабету. Якщо у вас діабет 2 типу, важливо дотримуватися дієти, яка є одночасно сприятливою для діабетиків та корисною для серця.

Дієта, багата на ненасичені жири і клітковину, пов'язана з меншою кількістю факторів ризику серцевих захворювань, таких як високий рівень холестерину.

За даними Endocrinology Diabetes Metabism, авокадо багате магнієм і калієм — дві поживні речовини, які відіграють важливу роль у лікуванні та профілактиці діабету.

Ці захисні ефекти можуть бути пов'язані з роллю магнію у метаболізмі глюкози та регуляції інсуліну. Люди з діабетом, зазвичай, мають низький рівень магнію, а дефіцит пов'язані з инсулинорезистентностью — ключовим чинником розвитку діабету 2 типу.

Магній також сприяє здоров'ю серцево-судинної системи, допомагаючи організму підтримувати нормальний серцевий ритм та рівень артеріального тиску.

