Как сделать напиток из авокадо для быстрого похудения

О полезных свойствах авокадо известно давно, этот экзотический плод улучшает пищеварение, работу сердечно-сосудистой системы и другие показатели организма. А еще, как оказалось, с помощью продукта можно избавиться от лишних килограмм.

Как сделать напиток из авокадо / Фото: canva.com

Эксперты говорят, что в жидком состоянии авокадо помогает похудеть, потому что обладает эффектом детоксикации, а также стимулирует сжигание жира, благодаря большому количеству клетчатки, входящей в состав продукта. А еще плод богат на различные витамины, минералы и антиоксиданты, в частности кальций, марганец, фосфор, железо и другие вещества.

Шеф-повар Даниэла Сото-Иннес поделилась рецептом напитка, на основе авокадо, который поможет скорректировать фигуру. Для его приготовления понадобится: 1 спелый авокадо, 5 ст. л. сока лайма, 3 ст. л. тростникового сахара или стевии, щепотка соли, 2 чашки холодной воды и ½ чашки кубиков льда.

Для начала нужно срезать кожуру авокадо и убрать серцевину, после поместить в блендер с другими компонентами. Если после измельчения текстура напитка слишком густая, нужно добавить еще воды.

Эксперт отметила, что напиток можно употреблять вместо завтрака, потому что он обеспечивает организм витаминами и необходимыми веществами, заряжающими тело энергией на весь день и дающими чувство сытости. Мякость авокадо в сочетании с соком лайма помогает стимулировать сжигание жира, но, чтобы результат был более эффективным, не забывайте про физическую активность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ввокадо давно попал в список "суперфудов", потому что в его составе большое количество витаминов и ценных микроэлементов. Американский диетолог Линдси Венглер рассказала о его пользе и назвала еще одно малоизвестное свойство плода.



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