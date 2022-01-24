Как сделать напиток из авокадо для быстрого похудения

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Светлана Шкурупий
О
полезных свойствах авокадо известно давно, этот экзотический плод улучшает
пищеварение, работу сердечно-сосудистой системы и другие показатели организма.
А еще, как оказалось, с помощью продукта можно избавиться от лишних килограмм.
Как сделать напиток из авокадо / Фото: canva.com
Эксперты
говорят, что в жидком состоянии авокадо помогает похудеть, потому что обладает
эффектом детоксикации, а также стимулирует сжигание жира, благодаря большому
количеству клетчатки, входящей в состав продукта. А еще плод богат на различные витамины,
минералы и антиоксиданты, в частности кальций, марганец, фосфор, железо и
другие вещества.
Шеф-повар Даниэла
Сото-Иннес поделилась рецептом напитка, на основе авокадо, который поможет
скорректировать фигуру. Для его приготовления понадобится: 1 спелый авокадо, 5
ст. л. сока лайма, 3 ст. л. тростникового сахара или стевии, щепотка соли, 2
чашки холодной воды и ½ чашки кубиков льда.
Для
начала нужно срезать кожуру авокадо и убрать серцевину, после поместить в
блендер с другими компонентами. Если после измельчения текстура напитка слишком
густая, нужно добавить еще воды.
Эксперт
отметила, что напиток можно употреблять вместо завтрака, потому что он
обеспечивает организм витаминами и необходимыми веществами, заряжающими тело
энергией на весь день и дающими чувство сытости. Мякость авокадо в сочетании с
соком лайма помогает стимулировать сжигание жира, но, чтобы результат был более
эффективным, не забывайте про физическую активность.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что ввокадо давно попал в список
"суперфудов", потому что в его составе большое количество витаминов и
ценных микроэлементов. Американский диетолог Линдси Венглер рассказала о его
пользе и назвала еще одно малоизвестное свойство плода.
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