“Безпечний” підсолоджувач під підозрою: вчені пов’язали його з інфарктами та інсультами

Популярний замінник цукру, який довгий час вважався безпечним навіть для людей із діабетом, опинився під пильною увагою вчених. Нові дослідження показують: його вплив на організм може бути значно складнішим, ніж вважалося раніше.

Еритритол опинився в центрі скандалу: нове дослідження показало несподівані ризики для серця

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у дослідженні американських науковців, які проаналізували вплив підсолоджувачів на серцево-судинну систему.

Що саме викликало занепокоєння

У центрі уваги опинився еритритол – один із найпоширеніших цукрозамінників. Його активно використовують у “дієтичних” продуктах, солодощах та напоях, адже він:

– майже не містить калорій;

– не викликає різких стрибків глюкози;

– не шкодить зубам.

Саме тому його часто обирають люди з діабетом або ті, хто намагається схуднути.

Що показало дослідження

Науковці проаналізували дані понад 2 тисяч пацієнтів у США та ще понад 800 – у Європі. Учасники здавали аналізи крові протягом трьох років для оцінки ризиків серцево-судинних захворювань.

Результати виявилися тривожними:

– у людей із підвищеним рівнем еритритолу в крові частіше фіксували інфаркти та інсульти;

– виявлено зв’язок між концентрацією цієї речовини та ризиком утворення тромбів.

Додаткові лабораторні експерименти показали, що еритритол може впливати на згортання крові. Зокрема, його додавання до зразків крові призводило до формування згустків, які потенційно здатні закупорювати судини.

Експеримент із добровольцями

Щоб перевірити ефект у реальних умовах, дослідники провели окремий тест за участю восьми добровольців.

Учасникам дали напій, що містив 30 грамів еритритолу.

Результат:

– рівень цієї речовини у крові залишався підвищеним до двох-трьох днів;

– у цей період фіксувалися зміни, які можуть підвищувати ризик тромбоутворення.

Чому не варто панікувати

Попри гучні висновки, самі вчені закликають не робити поспішних висновків.

Важливо розуміти:

– дослідження показало кореляцію, а не пряму причинно-наслідкову залежність;

– ризики можуть стосуватися передусім людей із уже наявними серцево-судинними проблемами;

– для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.

Що це означає для споживачів

Еритритол не заборонений і продовжує використовуватися у харчовій промисловості. Однак експерти радять підходити до його вживання обережно.

Особливо це стосується тих, хто:

– має проблеми з серцем або судинами;

– регулярно вживає дієтичні продукти з підсолоджувачами;

– використовує їх у великих кількостях.

Головна рекомендація – не зловживати навіть тими продуктами, які вважаються “здоровою альтернативою”.

