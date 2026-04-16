"Безопасный" подсластитель под подозрением: ученые связали его с инфарктами и инсультами

Популярный заменитель сахара, долгое время считавшийся безопасным даже для людей с диабетом, оказался под пристальным вниманием ученых. Новые исследования показывают, что его влияние на организм может быть значительно сложнее, чем считалось ранее.

Эритритол оказался в центре скандала: новое исследование показало неожиданные риски для сердца

Как сообщают " Комментарии ", об этом говорится в исследовании американских ученых, проанализировавших влияние подсластителей на сердечно-сосудистую систему.

Что именно вызвало беспокойство

В центре внимания оказался эритритол – один из самых распространенных сахарозаменителей. Его активно используют в "диетических" продуктах, сладостях и напитках, ведь он:

– почти не содержит калорий;

– не вызывает резких скачков глюкозы;

– не вредит зубам.

Именно поэтому его часто выбирают люди с диабетом или пытающиеся похудеть.

Что показало исследование

Ученые проанализировали данные более 2 тысяч пациентов в США и еще более 800 – в Европе. Участники сдавали анализы крови в течение трех лет для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты оказались тревожными:

– у людей с повышенным уровнем эритритола в крови чаще фиксировали инфаркты и инсульты;

– обнаружена связь между концентрацией этого вещества и риском образования тромбов.

Дополнительные лабораторные эксперименты показали, что эритритол может влиять на свертываемость крови. В частности, его добавление к образцам крови приводило к формированию сгустков, потенциально способных закупоривать сосуды.

Эксперимент с добровольцами

Чтобы проверить эффект в реальных условиях, исследователи провели отдельный тест с участием восьми добровольцев.

Участникам дали напиток, содержащий 30 граммов эритритола.

Результат:

– уровень этого вещества в крови оставался повышенным до двух-трех дней;

– в этот период фиксировались изменения, которые могут повышать риск тромбообразования.

Почему не стоит паниковать

Несмотря на громкие выводы, сами ученые призывают не делать поспешных выводов.

Важно понимать:

– исследование показало корреляцию, а не прямую причинно-следственную зависимость;

– риски могут касаться прежде всего людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми проблемами;

– для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

Что это значит для потребителей

Эритритол не запрещен и продолжает использоваться в пищевой промышленности. Однако эксперты советуют подходить к его употреблению осторожно.

Особенно это касается тех, кто:

– имеет проблемы с сердцем или сосудами;

– регулярно употребляет диетические продукты с подсластителями;

– использует их в больших количествах.

Главная рекомендация – не злоупотреблять даже теми продуктами, которые считаются здоровой альтернативой.

