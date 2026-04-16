"Безопасный" подсластитель под подозрением: ученые связали его с инфарктами и инсультами

Проніна Анна
Популярный заменитель сахара, долгое время считавшийся безопасным даже для людей с диабетом, оказался под пристальным вниманием ученых. Новые исследования показывают, что его влияние на организм может быть значительно сложнее, чем считалось ранее.
Эритритол оказался в центре скандала: новое исследование показало неожиданные риски для сердца
Как сообщают " Комментарии ", об этом говорится в исследовании американских ученых, проанализировавших влияние подсластителей на сердечно-сосудистую систему.
В центре внимания оказался эритритол – один из самых распространенных сахарозаменителей. Его активно используют в "диетических" продуктах, сладостях и напитках, ведь он:
– почти не содержит калорий;
– не вызывает резких скачков глюкозы;
– не вредит зубам.
Именно поэтому его часто выбирают люди с диабетом или пытающиеся похудеть.
Ученые проанализировали данные более 2 тысяч пациентов в США и еще более 800 – в Европе. Участники сдавали анализы крови в течение трех лет для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты оказались тревожными:
– у людей с повышенным уровнем эритритола в крови чаще фиксировали инфаркты и инсульты;
– обнаружена связь между концентрацией этого вещества и риском образования тромбов.
Дополнительные лабораторные эксперименты показали, что эритритол может влиять на свертываемость крови. В частности, его добавление к образцам крови приводило к формированию сгустков, потенциально способных закупоривать сосуды.
Чтобы проверить эффект в реальных условиях, исследователи провели отдельный тест с участием восьми добровольцев.
Участникам дали напиток, содержащий 30 граммов эритритола.
Результат:
– уровень этого вещества в крови оставался повышенным до двух-трех дней;
– в этот период фиксировались изменения, которые могут повышать риск тромбообразования.
Несмотря на громкие выводы, сами ученые призывают не делать поспешных выводов.
Важно понимать:
– исследование показало корреляцию, а не прямую причинно-следственную зависимость;
– риски могут касаться прежде всего людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми проблемами;
– для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.
Эритритол не запрещен и продолжает использоваться в пищевой промышленности. Однако эксперты советуют подходить к его употреблению осторожно.
Особенно это касается тех, кто:
– имеет проблемы с сердцем или сосудами;
– регулярно употребляет диетические продукты с подсластителями;
– использует их в больших количествах.
Главная рекомендация – не злоупотреблять даже теми продуктами, которые считаются здоровой альтернативой.
