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Витамины, с помощью которых можно похудеть в два раза быстрее

Эксперты назвали витамины, которые помогают ускорить процесс похудения в два раза

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди испытывают проблемы с лишним весом и активно стараются похудеть. Жаль, что нет волшебной таблетки, которая бы легко решила эту проблему. Однако есть витамины, которые помогают ускорить этот процесс. 

Витамины, с помощью которых можно похудеть в два раза быстрее

Какие витамины способствуют похудению (фото из открытых источников)

Витамин D

Этот "солнечный" витамин помогает укрепить иммунную систему и способствует лучшему усвоению кальция, делая наши кости сильнее. Исследователи выяснили, что он может помочь в процессе похудения. Согласно экспериментам, женщины в период постменопаузы с избыточным весом, которые принимали добавки витамина D, потеряли больше веса, чем те, кто их не принимал. Однако изучения этого витамина еще продолжаются. Если хотите пополнить его запас в организме, употребляйте больше жирной рыбы и чаще бывайте на солнышке. 

Омега-3 жирные кислоты

Некоторые исследования показывают, что жирные кислоты помогают худеть эффективнее. Они в любом случае будут полезны, поскольку защищают сердце и кровеносные сосуды от повреждений и болезней. Источниками являются лосось, скумбрия, сельдь, форель, сардины и тунец. Постарайтесь есть эту рыбу пару раз в неделю. Готовить ее лучше на пару, на гриле или же запекать, но не жарить на сковородке.

Полифенолы

Это антиоксиданты, которые, во-первых, защищают сердце, во-вторых, борются с раком, в-третьих, омолаживают и помогают худеть чуть быстрее. Правда, ключевое слово здесь "чуть", потому что эффект заметен не быстро. Даже если вы выпьете, например, очень много зеленого чая, в котором содержатся полифенолы, то мгновенно не похудеете. Однако в свой рацион их включить не только можно, но и нужно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой витамин защитит от старения.


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Источник: https://lisa.ru/zdorovye/658072-3-vitamina-s-pomoshchyu-kotoryh-ty-pohudeesh-v-2-raza-bystree/
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