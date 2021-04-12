Витамины, с помощью которых можно похудеть в два раза быстрее

Многие люди испытывают проблемы с лишним весом и активно стараются похудеть. Жаль, что нет волшебной таблетки, которая бы легко решила эту проблему. Однако есть витамины, которые помогают ускорить этот процесс.

Какие витамины способствуют похудению (фото из открытых источников)

Витамин D

Этот "солнечный" витамин помогает укрепить иммунную систему и способствует лучшему усвоению кальция, делая наши кости сильнее. Исследователи выяснили, что он может помочь в процессе похудения. Согласно экспериментам, женщины в период постменопаузы с избыточным весом, которые принимали добавки витамина D, потеряли больше веса, чем те, кто их не принимал. Однако изучения этого витамина еще продолжаются. Если хотите пополнить его запас в организме, употребляйте больше жирной рыбы и чаще бывайте на солнышке.

Омега-3 жирные кислоты

Некоторые исследования показывают, что жирные кислоты помогают худеть эффективнее. Они в любом случае будут полезны, поскольку защищают сердце и кровеносные сосуды от повреждений и болезней. Источниками являются лосось, скумбрия, сельдь, форель, сардины и тунец. Постарайтесь есть эту рыбу пару раз в неделю. Готовить ее лучше на пару, на гриле или же запекать, но не жарить на сковородке.

Полифенолы

Это антиоксиданты, которые, во-первых, защищают сердце, во-вторых, борются с раком, в-третьих, омолаживают и помогают худеть чуть быстрее. Правда, ключевое слово здесь "чуть", потому что эффект заметен не быстро. Даже если вы выпьете, например, очень много зеленого чая, в котором содержатся полифенолы, то мгновенно не похудеете. Однако в свой рацион их включить не только можно, но и нужно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой витамин защитит от старения.

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