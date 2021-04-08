Пять основных признаков дефицита железа в организме

Железо является жизненно важным микроэлементом организма, поскольку участвует во множестве биологических процессов и, в первую очередь, в передаче кислорода в ткани и мышцы. А его дефицит серьезно влияет на нашу работоспособность и может привести к неприятным последствиям.

Симптомы дефицита железа в организме (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Нина Ходаковская назвала пять признаков, которые указывают на то, что вам необходимо пополнить баланс железа в организме.

Первый признак — утомляемость.

Одной из основных функций железа является транспортировка кислорода в клетки организма. Когда железа недостаточно, клетки не получают кислород и от этого человек чувствует усталость.

Второй признак — частые головокружения.

Если мозг усердно работает весь день над рабочими или учебными задачами, то ему требуется много кислорода, чтобы справиться с такой нагрузкой. Если железа недостаточно — страдает и мозг.

Третий признак — хрупкие ногти.

Хрупкость ногтей часто может быть результатом дефицита железа. Из-за пониженного содержания кислорода в крови, поступающей к ногтям, они начинают выгибаться внутрь.

Четвертый признак — бедная кожа

Бледность также может быть признаком дефицита железа. Гемоглобин в кровяных клетках придает крови красный цвет, а низкий уровень железа не так ярко ее окрашивает.

Пятый признак — затрудненное дыхание

Легкие выполняют основную часть замены углекислого газа кислородом, чтобы в дальнейшем кислород смогли получить все органы. Однако и сами легкие нуждаются в снабжении кислородом через поступление железа и гемоглобина. И когда им не хватает кислорода, вы можете ощутить нехватку дыхания.

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