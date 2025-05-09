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Продукт, который есть в каждом супермаркете, снижает сахар в крови за 15 минут

Далеко не все знают о полезных свойствах миндаля

сегодня, 16:06
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Кравцев Сергей

Повышенный сахар в крови влияет на общее самочувствие и, если не принимать никаких мер, то можно получить серьезные осложнения. Оперативно сбить уровень сахара в крови можно с помощью миндаля.

Продукт, который есть в каждом супермаркете, снижает сахар в крови за 15 минут

Миндаль. Фото: из открытых источников

Употреблять орех следует и тем, у кого наблюдается избыточный вес. Этот фактор сигнализирует о необходимости ранней оптимизации уровня вещества для предотвращения резистентности к инсулину и диабета 2 типа.

Интересно, что этот вид ореха богат витаминами А, С, Е, группой В, а также кальцием, калием, марганцем, цинком, железом, а также ценными аминокислотами.

Однако, кроме подбора продуктов питания, нужно поддерживать нормальный водный баланс в организме, поэтому также следует следить за качеством употребляемой воды. Глюкоза, содержащаяся в крови, чувствительна к уровню гидратации в организме. Недостаток воды способствует повышению концентрации сахара в крови, так как почки теряют способность эффективно отфильтровывать и удалять лишнее количество сахара.

Читайте также на портале "Комментарии" — сахар есть во многих продуктах, даже в тех, которые не кажутся сладкими. Его часто добавляют в соусы, йогурты, мюсли, хлеб и даже колбасы. Такой скрытый сахар может значительно превышать норму потребления, что приводит к проблемам со здоровьем.

Также издание "Комментарии" сообщало – существует целый ряд исследований, которые подтверждают, что специи нам необходимы не только для того, чтобы сделать то или иное блюдо вкуснее. Они обладают полезными свойствами для здоровья. И когда речь идет о снижении уровня сахара в крови и улучшении чувствительности к инсулину, то многие рекомендуют корицу. Но, если вы сосредоточитесь только на корице, вы можете упустить другие специи, которые также могут быть эффективны, пишет дипломированный диетолог Барби Червони в материале для Eating Well. Ее выбор – это имбирь, который так же согревает, как и корица.




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