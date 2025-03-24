Скрытый сахар в продуктах: какова норма потребления

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Недилько Ксения
Сахар есть во многих продуктах, даже в тех, которые не кажутся сладкими. Его часто добавляют в соусы, йогурты, мюсли, хлеб и даже колбасы. Такой скрытый сахар может значительно превышать норму потребления, что приводит к проблемам со здоровьем.
Скрытый сахар в продуктах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует:
Взрослым – не более 25–50 г (5–10 чайных ложек) добавленного сахара в день.
Детям – до 25 г (5 чайных ложек).
Эта норма не включает природный сахар, содержащийся во фруктах, овощах и молочных продуктах.
Напитки
Газированные напитки – до 40 г сахара в банке (330 мл).
Фруктовые соки и нектары – 20–30 г в стакан.
Энергетики – 30–50 г на порцию.
Полуфабрикаты и соусы
Кетчуп – до 25 г на 100 г.
Майонез – до 10 г на 100 г.
Готовые соусы (барбекю, териак) – 15–20 г на порцию.
Молочные продукты
Фруктовые йогурты – до 20 г на баночку (125 г).
Сырочные массы и глазированные сырки – 15–30 г.
Злаковые продукты
Мюсли – 15–25 г на порцию.
Готовые завтраки – 10-20 г.
Хлеб и булочки – до 5 г на 100 г.
"Полезные" снеки
Батончики-мюсли – 15–30 г.
Сухофрукты и пастила – 25–40 г.
Фитнес-продукты – 10–15 г в порции.
✔ Читать состав – сахар маскируется под названиями: глюкоза, фруктоза, мальтоза, сироп, патока.
✔ Выбирать натуральные продукты – меньше обработанных продуктов означает меньше скрытого сахара.
✔ Пить воду – вместо сладких напитков.
✔ Готовить дома – так вы контролируете количество сахара в блюдах.
Скрытый сахар почти повсюду, и часто мы превышаем норму, даже не подозревая об этом. Чтобы уменьшить его потребление, следует внимательно читать состав продуктов, выбирать натуральную пищу и постепенно сбавлять привычку к сладкому. Это поможет сохранить здоровье и энергию без излишней нагрузки на организм.
Напомним, портал "Комментарии" писал , какова норма потребления сахара для детей.
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