Скрытый сахар в продуктах: какова норма потребления

Сахар есть во многих продуктах, даже в тех, которые не кажутся сладкими. Его часто добавляют в соусы, йогурты, мюсли, хлеб и даже колбасы. Такой скрытый сахар может значительно превышать норму потребления, что приводит к проблемам со здоровьем.

Скрытый сахар в продуктах

Сколько сахара можно употреблять в день?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует:

Взрослым – не более 25–50 г (5–10 чайных ложек) добавленного сахара в день.

Детям – до 25 г (5 чайных ложек).

Эта норма не включает природный сахар, содержащийся во фруктах, овощах и молочных продуктах.

Скрытый сахар: где его больше всего?

Напитки

Газированные напитки – до 40 г сахара в банке (330 мл).

Фруктовые соки и нектары – 20–30 г в стакан.

Энергетики – 30–50 г на порцию.

Полуфабрикаты и соусы

Кетчуп – до 25 г на 100 г.

Майонез – до 10 г на 100 г.

Готовые соусы (барбекю, териак) – 15–20 г на порцию.

Молочные продукты

Фруктовые йогурты – до 20 г на баночку (125 г).

Сырочные массы и глазированные сырки – 15–30 г.

Злаковые продукты

Мюсли – 15–25 г на порцию.

Готовые завтраки – 10-20 г.

Хлеб и булочки – до 5 г на 100 г.

"Полезные" снеки

Батончики-мюсли – 15–30 г.

Сухофрукты и пастила – 25–40 г.

Фитнес-продукты – 10–15 г в порции.

Как снизить потребление сахара?

✔ Читать состав – сахар маскируется под названиями: глюкоза, фруктоза, мальтоза, сироп, патока.

✔ Выбирать натуральные продукты – меньше обработанных продуктов означает меньше скрытого сахара.

✔ Пить воду – вместо сладких напитков.

✔ Готовить дома – так вы контролируете количество сахара в блюдах.

Скрытый сахар почти повсюду, и часто мы превышаем норму, даже не подозревая об этом. Чтобы уменьшить его потребление, следует внимательно читать состав продуктов, выбирать натуральную пищу и постепенно сбавлять привычку к сладкому. Это поможет сохранить здоровье и энергию без излишней нагрузки на организм.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какова норма потребления сахара для детей.