logo

BTC/USD

87745.09

ETH/USD

2093.58

LTC/USD

93.69

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Скрытый сахар в продуктах: какова норма потребления
commentss НОВОСТИ Все новости

Скрытый сахар в продуктах: какова норма потребления

Скрытый сахар в продуктах: сколько мы едим лишнего

сегодня, 11:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сахар есть во многих продуктах, даже в тех, которые не кажутся сладкими. Его часто добавляют в соусы, йогурты, мюсли, хлеб и даже колбасы. Такой скрытый сахар может значительно превышать норму потребления, что приводит к проблемам со здоровьем.

Скрытый сахар в продуктах: какова норма потребления

Скрытый сахар в продуктах

Сколько сахара можно употреблять в день?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует:

Взрослым – не более 25–50 г (5–10 чайных ложек) добавленного сахара в день.

Детям – до 25 г (5 чайных ложек).

Эта норма не включает природный сахар, содержащийся во фруктах, овощах и молочных продуктах.

Скрытый сахар: где его больше всего?

Напитки

Газированные напитки – до 40 г сахара в банке (330 мл).

Фруктовые соки и нектары – 20–30 г в стакан.

Энергетики – 30–50 г на порцию.

Полуфабрикаты и соусы

Кетчуп – до 25 г на 100 г.

Майонез – до 10 г на 100 г.

Готовые соусы (барбекю, териак) – 15–20 г на порцию.

Молочные продукты

Фруктовые йогурты – до 20 г на баночку (125 г).

Сырочные массы и глазированные сырки – 15–30 г.

Злаковые продукты

Мюсли – 15–25 г на порцию.

Готовые завтраки – 10-20 г.

Хлеб и булочки – до 5 г на 100 г.

"Полезные" снеки

Батончики-мюсли – 15–30 г.

Сухофрукты и пастила – 25–40 г.

Фитнес-продукты – 10–15 г в порции.

Как снизить потребление сахара?

Читать состав – сахар маскируется под названиями: глюкоза, фруктоза, мальтоза, сироп, патока.

Выбирать натуральные продукты – меньше обработанных продуктов означает меньше скрытого сахара.

Пить воду – вместо сладких напитков.

Готовить дома – так вы контролируете количество сахара в блюдах.

Скрытый сахар почти повсюду, и часто мы превышаем норму, даже не подозревая об этом. Чтобы уменьшить его потребление, следует внимательно читать состав продуктов, выбирать натуральную пищу и постепенно сбавлять привычку к сладкому. Это поможет сохранить здоровье и энергию без излишней нагрузки на организм.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какова норма потребления сахара для детей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости