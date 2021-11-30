Почему железо может не усваиваться организмом

Железо — важный микроэлемент, который участвует во множестве биологических процессов. И лучшим его источником являются продукты животного происхождения. Однако, бывают случаи, когда железо не усваивается организмом. В чем может быть проблема?

Железо (фото из открытых источников)

Специалисты рекомендуют следить за количеством чая, который вы употребляете, поскольку в напитке содержится вещество, называемое таннином и препятствующее усвоению железа. Помните, что чаи без кофеина содержат столько же танинов, сколько и обычный чай. Продукты с высоким содержанием фитатов и оксилатов, такие, как шпинат, орехи, шоколад, петрушка и ревень, также могут оказать негативное влияние на усвоение железа.

Молочные продукты – йогурт, творог и молоко, а также яйца мешают усвоению железа. Дело в том, что казеин из молока и определенные формы кальция препятствуют, а также не позволяют железу усваиваться.

Поэтому обязательно старайтесь придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты.

Напомним, что железо — незаменимый для человека микроэлемент, главная функция которого транспорт кислорода к тканям, органам, системам организма. В норме содержание железа в организме человека составляет 3-5 граммов. Врач-нутрициолог Анна Ковальчук рассказала, к чему же может привести недостаток этого микроэлемента.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-педиатр Василий Кулик рассказал, в каких витаминах нуждается организм в осенне-зимний период.

Читайте также, что цинк — важный биогенный элемент, от которого зависит множество процессов в организме. Он улучшает состояние кожи, жировой обмен, а также кроветворение. Блогер и провизор Ольга Мельник рассказала, какие симптомы указывают на нехватку цинка в организме и как его восполнить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!