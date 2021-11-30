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Почему железо может не усваиваться организмом

Диетолог Джо Левин из Великобритании рассказал про причины, по которым организмом может не усваиваться железо

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Железо — важный микроэлемент, который участвует во множестве биологических процессов. И лучшим его источником являются продукты животного происхождения. Однако, бывают случаи, когда железо не усваивается организмом. В чем может быть проблема?

Почему железо может не усваиваться организмом

Железо (фото из открытых источников)

Специалисты рекомендуют следить за количеством чая, который вы употребляете, поскольку в напитке содержится вещество, называемое таннином и препятствующее усвоению железа. Помните, что чаи без кофеина содержат столько же танинов, сколько и обычный чай. Продукты с высоким содержанием фитатов и оксилатов, такие, как шпинат, орехи, шоколад, петрушка и ревень, также могут оказать негативное влияние на усвоение железа.

Молочные продукты – йогурт, творог и молоко, а также яйца мешают усвоению железа. Дело в том, что казеин из молока и определенные формы кальция препятствуют, а также не позволяют железу усваиваться.

Поэтому обязательно старайтесь придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты.

Напомним, что железо — незаменимый для человека микроэлемент, главная функция которого транспорт кислорода к тканям, органам, системам организма. В норме содержание железа в организме человека составляет 3-5 граммов. Врач-нутрициолог Анна Ковальчук рассказала, к чему же может привести недостаток этого микроэлемента.

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Источник: https://www.medikforum.ru/health/84732-dietolog-rasskazal-pochemu-zhelezo-mozhet-ne-usvaivaetsya-organizmom.html
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