Не только рыба: в каких продуктах рекордное содержание фосфора

Фосфор — один из важных жизненно необходимых микроэлементов для организма. Он участвует во многих процессах, в частности регулирует уровень гормонов, укрепляет кости, выполняет функций мышечной и нервной системы. В каких же продуктах его много?

В каких продуктах рекордное содержание фосфора (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что фосфор в большом количестве содержится в мясе и рыбе, но не только эти продукты могут восполнить его запас в организме.

Брокколи

Очень вкусный и полезный овощ, который должен быть в меню тех, кто следит за своей фигурой. В брокколи содержится много витаминов В, РР, Е и С, а также клетчатки, магния, кальций и, конечно же, фосфора.

Молочные продукты

Добавьте в меню молочные продукты: кефир, натуральный йогурт, сыры — все это источники фосфора, и лучше всего он усваивается организмом вместе с кальцием.

Зерно

Эксперты отметили, что фосфором также богаты многие зерновые культуры, например, кукуруза, овес и ячмень. И помимо этого микроэлемента, в них много других витаминов и ценных элементов, необходимых для нормального функционирования организма.

Напомним, что недостаток цинка может негативно влиять на работу организма. Этот микроэлемент очень полезен для иммунитета, эффективен для заживления ран, язв во рту и других неприятностей со здоровьем. Нутрициолог Орит Марковиц рассказала, какие симптомы указывают на дефицит важного микроэлемента.

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