Не только рыба: в каких продуктах рекордное содержание фосфора

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Светлана Шкурупий
Фосфор
— один из важных жизненно необходимых микроэлементов для организма. Он
участвует во многих процессах, в частности регулирует уровень гормонов,
укрепляет кости, выполняет функций мышечной и нервной системы. В каких же продуктах
его много?
В каких продуктах рекордное содержание фосфора (фото из открытых источников)
Эксперты
отметили, что фосфор в большом количестве содержится в мясе и рыбе, но не
только эти продукты могут восполнить его запас в организме.
Брокколи
Очень
вкусный и полезный овощ, который должен быть в меню тех, кто следит за своей
фигурой. В брокколи содержится много витаминов В, РР, Е и С, а также клетчатки,
магния, кальций и, конечно же, фосфора.
Молочные продукты
Добавьте
в меню молочные продукты: кефир, натуральный йогурт, сыры — все это источники
фосфора, и лучше всего он усваивается организмом вместе с кальцием.
Зерно
Эксперты
отметили, что фосфором также богаты многие зерновые культуры, например,
кукуруза, овес и ячмень. И помимо этого микроэлемента, в них много других
витаминов и ценных элементов, необходимых для нормального функционирования
организма.
Напомним,
что недостаток цинка может негативно влиять на работу организма. Этот
микроэлемент очень полезен для иммунитета, эффективен для заживления ран, язв
во рту и других неприятностей со здоровьем. Нутрициолог Орит Марковиц
рассказала, какие симптомы указывают на дефицит важного микроэлемента.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что важную роль в нашем рационе
играет клетчатка — сложный углевод, который очищает и улучшает работу кишечника,
нормализует вес и снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Вкаких продуктах она содержится?
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