Недостаток цинка может негативно влиять на работу организма. Этот микроэлемент очень полезен для иммунитета, эффективен для заживления ран, язв во рту и других неприятностей со здоровьем. Однако наш организм не способен вырабатывать цинк самостоятельно, то есть нужно получать его вместе с пищей. Нутрициолог Орит Марковиц рассказала, какие симптомы указывают на дефицит важного микроэлемента, передает "Країна здоров'я".

Как понять, что в организме дефицит цинка и чем его заполнить - фото из открытых источников

Так, наиболее распространенными признаками нехватки цинка специалист называет выпадение и ломкость волос, быструю утомляемость, нарушения сна, заболевания кожи, а также ослабленный иммунитет (человек чаще болеет).

Отмечается, что на усвояемость организмом цинка также негативно влияет злоупотребление алкоголем. Кроме того, дефицит микроэлемента чаще всего можно наблюдать у вегетарианцев или людей, которые длительное время придерживаются строгих ограничений в питании.

Очень важно следить за уровнем цинка беременным и кормящим женщинам.

Чтобы заполнить дефицит цинка, рекомендуется включить в рацион тыквенные семечки, кунжут, миндаль или арахис. При этом, следует отметить, что организм лучше всего будет усваивать микроэлемент с мясными продуктами, например, курятиной и говядиной. Также большое количество цинка содержат моллюски и морская рыба.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в сезон простудных заболеваний нужно укреплять свой иммунитет, обогащая его витаминами и полезными микроэлементами. Ученые из Австралии в ходе исследования выяснили, что в этом деле хорошо помогает цинк.

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