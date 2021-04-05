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Названы пять продуктов с высоким содержанием селена

Селен – жизненно-необходимый микроэлемент, который выполняет в организме целый ряд защитных функций

сегодня, 22:30
Автор:

Светлана Шкурупий

О пользе селена говорят мало, однако ценность минерала для человеческого организма очень велика, поэтому эксперты советуют обогащать им свой ежедневный рацион.

Названы пять продуктов с высоким содержанием селена

Селен в продуктах (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что селен выполняет важную роль в обмене веществ, работе щитовидной железы, защитите клеток от повреждений, связанных с окислительным стрессом. Селен также важен для укрепления иммунной системы, улучшения работы мозга и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Какие продукты богаты этим микроэлементом?

Устрицы

Это экзотическое блюдо пользуется большой популярностью. В порции из шести устриц находится почти 100% суточной дозы селена в 55 мкг. Еще этот продукт богат на другие витамины и ценные вещества, в частности на железо и цинк. 

Бразильский орех

Селен, на который богаты бразильские орехи, в среднем содержится 96 мкг. Однако его вместимость может доходить до более высоких показателей — 400 мкг в каждом орехе. Все зависит от содержания в почве, где произрастают растения.

Яйца

Одно большое яйцо содержит 28% суточной дозы этого микроэлемента, при чем большая часть находится в желтке. Яйца — это еще и недорогой источник белка с низким содержанием углеводов.

Сардины

Эксперты также советуют включить в свой рацион сардины, потому что они богаты селеном, а также витамином В12, фосфором, омега-3 жирными кислотами и витамином Д. В составе сардин — от 40,6 до 52 мкг селена.

Семена подсолнуха

В этом популярном лакомстве также много селена, который оказывает антиоксидантное воздействие и предотвращает воспалительные процессы. Также в семенах подсолнуха содержится клетчатка и белки, укрепляющие иммунитет и способствующие похудению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты содержат много клетчатки.


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Источник: https://www.thehealthsite.com/photo-gallery/adding-selenium-to-your-diet-may-protect-against-obesity-here-are-5-foods-rich-in-this-nutrient-805566/sardines-805572/
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