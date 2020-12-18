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Можно ли есть фрукты перед сном

Перекус перед сном может нарушить циклы сна у человека

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Некоторые люди, придерживающиеся правильного питания, предполагают, что поздний вечер не подходит для поедания фруктов.

Можно ли есть фрукты перед сном

Какие фрукты можно есть перед сном. Фото: sportobzor

Конечно, перед сном лучше не есть, ведь это может нарушить циклы сна человека. Но, если вы перекусите фруктом, ваш организм почувствует меньший стресс по сравнению с другими продуктами.

Некоторые фрукты даже рекомендуется кушать перед сном, ведь они способствуют улучшению сна. Какие это именно фрукты, читайте ниже.

1. Банан

Этот фрукт полезен тем, что содержит калий. А это соединение предотвращает спазмы ног. Чтобы чувствовать свое тело расслабленным, стоит есть также по несколько фиников или абрикос в любое время суток.

2. Виноград

В красных сортах винограда содержится высокий уровень гормона, который регулирует суточный ритм и способствует здоровому сну — мелатонина. Так что этим продуктом можно побаловать себя перед сном.

3. Киви

Киви также может способствовать здоровому сну. Исследования врачей показали, что люди, которые съели два киви за час до сна, имели более крепкий и качественный сон, чем те, которые этого не делали. Это связано с высоким содержанием фолиевой кислоты и серотонина — гормона радости.

Все остальные продукты перед сном употреблять не рекомендуется. Чтобы бодро чувствовать себя утром, стоит ужинать за 3 часа до сна.

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Источник: https://health.24tv.ua/mozhna-yisti-frukti-nich_n1480556
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