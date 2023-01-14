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Когда и какие витамины лучше принимать, чтобы они лучше усваивались организмом

Чтобы получить максимальную пользу от витаминов и минералов, принимать их нужно в правильное время

сегодня, 15:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Покупая витамины многие люди заблуждаются, думая, что не имеет особого значения, когда их принимать. На самом же деле от приема витаминов в правильное время, как и от правильного сочетания их с едой – напрямую зависит действие. Как перелает портал "Комментарии", об этом у себя в Instagram сообщила трихолог Ульяна Ерстенюк. 

Когда и какие витамины лучше принимать, чтобы они лучше усваивались организмом

Витамины. Фото: freepik

Итак, есть группа витаминов принимать которые рекомендуется строго на завтрак. Лучше всего усваиваются с утра витамины группы В, йод, витамин Д, витамин К, железо. Данныые витамины смогут помочь взбодриться с самого утра, помочь пробудиться от сна.

Если же вы решили укрепить свой организм витаминами А, Е; медью; цинком; Витамином B12, то лучше их принимать на протяжении дня. Причина состоят в том, что такие витамины сложно сочетаемы с чем-то другим. 

Во время ужина специалист советуют принимать: селен; магний (цитрат, глицинат, таурат); витамины группы B. Данная группа витаминов действует на организм, как успокаивающе и поэтому уснет у вас получится очень быстро.

Есть и такие широко распространенные витамины, как витамин С и Омега-3. Так вот их можно назвать самыми "непривередливыми" витаминами, потому как их можно принимать когда-угодно.

"Практически все витамины нужно пить во время еды, запивая стаканом воды. Исключением являются аминокислоты и коллаген — их принимаем до еды утром, так организм получит максимум пользы", — отметила медик.

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Источник: https://www.instagram.com/p/CPBIZ7WpNxU/?igshid=ZDhmZGIxNmQ%3D
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