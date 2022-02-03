Какой витамин может спровоцировать появление камней в почках

Несмотря на то, что витамины — полезные вещества, призванные поддерживать нормальную работу организма, их избыток может навредить здоровью. Исследователи выяснили, что бесконтрольное употребление витамина С может спровоцировать проблемы с почками.

Что может спровоцировать появление камней в почках (фото из открытых источников)

Ученые говорят, что избыток витаминов в организме серьезнее вредит здоровью, чем их дефицит, поэтому не стоит заниматься самолечением и назначать себе такого рода добавки. Гарвардские эксперты отметили, что чрезмерный прием витамина С может вызвать токсические реакции, которые отражаются на работе почек, в частности могут образоваться камни, а от них невозможно избавиться без лекарств и хирургического вмешательства.

Камни могут появиться сразу в одной или обеих почках, особенно в возрасте от 30 до 60 лет. В зоне риска находятся те, у кого есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта или те, кто ранее уже пострадал от камней в почках.

Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что у мужчин, принимающих двойную дозу витамина С, риск образования камней в почках повышался в 2 раза.

К слову, специалисты предупреждают, что суточная доза приема витамина С не должна превышать 2 г.

Напомним, что на образование камней в почках влияет целый ряд факторов, в том числе и то, какие продукты чаще всего появляются на нашем столе. От чего эксперты советуют отказаться, чтобы не навредить органу?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что камни в почках образуются из веществ, растворенных в моче. Когда моча слишком концентрированная или в почках протекает бактериальное воспаление, то начинают образовываться кристаллы, из которых и образуются твердые камни.

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