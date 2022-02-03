Какой витамин может спровоцировать появление камней в почках

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Светлана Шкурупий
Несмотря
на то, что витамины — полезные вещества, призванные поддерживать нормальную
работу организма, их избыток может навредить здоровью. Исследователи выяснили,
что бесконтрольное употребление витамина С может спровоцировать проблемы с
почками.
Что может спровоцировать появление камней в почках (фото из открытых источников)
Ученые
говорят, что избыток витаминов в организме серьезнее вредит здоровью, чем их дефицит,
поэтому не стоит заниматься самолечением и назначать себе такого рода добавки. Гарвардские
эксперты отметили, что чрезмерный прием витамина С может вызвать токсические
реакции, которые отражаются на работе почек, в частности могут образоваться
камни, а от них невозможно избавиться без лекарств и хирургического
вмешательства.
Камни
могут появиться сразу в одной или обеих почках, особенно в возрасте от 30 до 60
лет. В зоне риска находятся те, у кого есть хронические заболевания желудочно-кишечного
тракта или те, кто ранее уже пострадал от камней в почках.
Исследование,
проведенное в 2013 году, показало, что у мужчин, принимающих двойную дозу
витамина С, риск образования камней в почках повышался в 2 раза.
К
слову, специалисты предупреждают, что суточная доза приема витамина С не должна
превышать 2 г.
Напомним,
что на образование камней в почках влияет целый ряд факторов, в том числе и то,
какие продукты чаще всего появляются на нашем столе. От чего эксперты советуют отказаться, чтобы не навредить органу?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что камни в почках образуются из
веществ, растворенных в моче. Когда моча слишком концентрированная или в почках
протекает бактериальное воспаление, то начинают образовываться кристаллы, из
которых и образуются твердые камни.
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