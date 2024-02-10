Какой продукт необходим в рационе человека: доктор раскрыла детали

Мясо должно быть в рационе каждого человека. Такое мнение высказала доктор медицины Джорджия Эде, которая училась в Гарварде и специализируется на пищевой и метаболической психиатрии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "cnbc".

Питание. Фото из открытых источников

Джорджия назвала мясо, как важный продукт для жизнедеятельности человека, хоть и признала, что многие исследователи не согласились бы с этим.

"Меня давно интересует связь между едой и здоровьем мозга, а также общим самочувствием. И в моих исследованиях я еще не нашла надежного, правдоподобного аргумента для здоровья против употребления какого-либо мяса. На самом деле ни одна другая группа пищевых продуктов не является достаточно питательной, достаточно безопасной или достаточно географически доступной, чтобы рекомендовать ее как здоровую основу оптимальной диеты человека", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, мясо полезно для здоровья кишечника, поскольку оно не раздражает его, легко усваивается и поддерживает здоровый уровень инсулина, не способствуя скачкам уровня глюкозы в крови.

Оно также обеспечивает все необходимые макронутриенты и микроэлементы, включая некоторые, которые трудно или невозможно получить из растительной пищи. Мясо — отличный источник всех витаминов группы B, включая B7, который растения содержат очень мало, и B12, который растительная пища не содержат вообще. Кроме того, только этот продукт содержит гемовое железо. Это форма железа, которую мы усваиваем как минимум в три раза легче, чем негемовое железо в растениях. Кроме того, только продукты животного происхождения содержат форму витамина K2 MK‑4, который легче усваивается. Именно его использует человеческий мозг.

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