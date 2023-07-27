Ученые обнаружили, что известный сахарозаменитель разрушает ДНК и может вызвать рак: он есть в газированных напитках

Сукролаза – пищевая добавка, получаемая из обычного сахара после хлорирования и специальной обработки. Изобрели ее в 1976 году английские ученые совершенно случайно и после тестирования пришли к выводу, что среди всех известных искусственных подсластителей она самая лучшая: сукролаза в 600 раз слаще сахара и не имеет характерной горчинки, которая чувствуется в других сахарозаменителях.

Некоторые искусственные подсластители могут провоцировать рак (фото из открытых источников)

Еще несколько лет назад многочисленные исследования показывали, что сукролаза вредна только если превысить суточную норму (5 мг на 1 кг веса тела). Да и то – передозировка может вызвать разве что тошноту или расстройство желудка. Или может вызвать вздутие живота. В общем же она не впитывается в кишечник – полностью выводится из организма, считается безопасной и имеет сплошные плюсы:

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● гликемический и инсулиновый индексы равны нулю, поэтому ее можно даже диабетикам;

● калорийность всего 268 ккал на 100 грамм, а значит сукролаза не влияет на увеличение веса и подходит для сидящих на диете;

● не вызывает аллергии, поэтому аллергики могут принимать без оговорки.

Последнее исследование ученых из Университета Северной Каролины выявило еще одну особенность сукролазы, о которой не было известно. Оказывается, сукролаза-6-ацетат – результат расщепления сукролазы, ранее считавшийся неметаболическим соединением, в организме метаболизирует. Результаты лабораторных тестов на тканях стенки кишечника и клетках крови показали: оба соединения генотоксичны. Это означает, что они способны вызвать разрыв цепочек ДНК, а поврежденные ДНК могут приводить к онкологическим заболеваниям.

Также ученых заинтересовало, как сукролаза-6-ацетат взаимодействует с кишечником. Оказалось, что она влияет на ткани, которые выстилают кишечник, и приводит к его негерметичности – эффекту так называемого "дырявого кишечника": через его стенки токсины, а также частично переваренная пища могут попадать в кровь и вызывать различные заболевания.

"Пора пересмотреть нормативные статусы и безопасность сукролазы, – считает руководитель исследовательской группы Сьюзан Шиффман. – Появляется все больше доказательств того, что она несет значительные риски.

Следовательно, следует быть очень осторожными в выборе продуктов. Даже если вы не употребляете сахарозаменитель, содержащий сукролазу, она попадает в организм, поскольку содержится в диетических газированных напитках и жевательных резинках.