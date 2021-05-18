Как витамин D влияет на здоровье женщины

Дефицит витамина D известен во всем мире. Адекватное потребление витамина D и поддержания его нормальной концентрации в крови крайне важны для здоровья женской репродуктивной системы.

Витамин влияет на женские половые гормоны. Фото: https://maximum.fm

Длительное снижение уровня витамина D непременно приведет к нарушению репродуктивной функции, пишет minisun.

Этот витамин влияет на женские половые гормоны, нарушение баланса между эстрогеном, прогестероном и тестостероном приведут к нежелательным последствиям. Исследователи доказали, что снижение уровня витамина приведет к нарушению фертильности, развития эндометриоза и синдрома поликистозных яичников. Также существуют данные, что дефицит витамина D является предпосылкой развития гладкомышечных опухолей матки.

У женщин с нормальным уровнем витамина D шансы забеременеть значительно выше, чем у женщин с дефицитом. Также доказано влияние на микрофлору: женщины с пониженным уровнем витамина чаще имеют бактериальный вагиноз.

Важно помнить, что самостоятельное назначение медицинских препаратов негативно влияет на ваше здоровье. Все дополнительные назначения должны быть лабораторно обоснованными и выполняться врачом.

Как сообщали ранее с наступлением холодов и недостатком солнечным лучей, в организме человека не хватает витамина Д, по-другому — солнечного витамина. Особенно, если в зимнюю пору, нет солнечной погоды, необходимо принимать витамины, особенно витамин D.

Медики рекомендуют давать детям дополнительно "солнечный витамин" в холодную пору года. В частности, как считает дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Юлия Щербатова, витамин D — это не один, а целая группа веществ с прогормональной активностью.



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