Как витамин D влияет на здоровье женщины

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Ольга Чародий
Дефицит витамина D известен во всем мире. Адекватное потребление
витамина D и поддержания его нормальной концентрации в крови крайне важны для
здоровья женской репродуктивной системы.
Витамин влияет на женские половые гормоны. Фото: https://maximum.fm
Длительное снижение уровня витамина D непременно приведет к
нарушению репродуктивной функции, пишет minisun.
Этот витамин влияет на женские половые гормоны, нарушение
баланса между эстрогеном, прогестероном и тестостероном приведут к
нежелательным последствиям. Исследователи доказали, что снижение уровня
витамина приведет к нарушению фертильности, развития эндометриоза и синдрома
поликистозных яичников. Также существуют данные, что дефицит витамина D
является предпосылкой развития гладкомышечных опухолей матки.
У женщин с нормальным уровнем витамина D шансы забеременеть
значительно выше, чем у женщин с дефицитом. Также доказано влияние на
микрофлору: женщины с пониженным уровнем витамина чаще имеют бактериальный
вагиноз.
Важно помнить, что самостоятельное назначение медицинских препаратов негативно влияет на ваше здоровье. Все дополнительные назначения должны быть лабораторно обоснованными и выполняться врачом.
Как сообщали ранее с наступлением холодов и недостатком солнечным лучей, в организме человека не хватает витамина Д, по-другому — солнечного витамина. Особенно, если в зимнюю пору, нет солнечной погоды, необходимо принимать витамины, особенно витамин D.
Медики рекомендуют давать детям дополнительно "солнечный витамин" в холодную пору года. В частности, как считает дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Юлия Щербатова, витамин D — это не один, а целая группа веществ с прогормональной активностью.
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