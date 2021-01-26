Витамин D необходимо дополнительно принимать зимой

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Ольга Чародий
Медики рекомендуют давать детям дополнительно "солнечный
витамин" в холодную пору года. В частности, как считает дерматокосметолог,
кандидат медицинских наук Юлия Щербатова, витамин D — это не один, а целая
группа веществ с прогормональной активностью.
Девушка (фото из открытых источников)
Кальциферол, или витамин D, — это жирорастворимый витамин,
один из ключевых компонентов метаболизма человека. Он может накапливаться в
жировых тканях человека и затем постепенно расходоваться по мере необходимости.
Для жизнедеятельности человека этот витамин незаменим. Он участвует в нормализации работы сердечно-сосудистой системы, понижает артериальное давление, способствует ускоренному росту клеток жизненно важных органов человека, поддерживает активность иммунных клеток, защищает нервные волокна от повреждений и стимулирует проводимость нервных импульсов, регулирует обмен минералов в организме и отвечает за свертываемость крови.
Напомним, в новом исследовании ученые из Университета Тель-Авива обнаружили простой способ борьбы с приступами астмы, передает The Hindustan Times. Исследователи изучили уровни витамина D в организме у 307 900 людей, в том числе 21 000 больных астмой. Учитывались ключевые факторы риска развития астмы (ожирение, курение, наличие других хронических заболеваний). В результате выяснилось, что у 25% больных, страдавших от дефицита витамина D, приступы болезни случались чаще: так, в недавнем прошлом они перенесли, по крайней мере, один приступ.
По результатам исследования ученые рекомендуют людям с астмой, которым не помогают медикаменты, сдать анализ на содержание витамина D в организме. Вероятно, при дефиците витамина D снизить частоту приступов астмы удастся с помощью специальных добавок.
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