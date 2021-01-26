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Витамин D необходимо дополнительно принимать зимой

Витамин D играет огромную роль в жировом обмене: у людей с избыточным весом практически всегда наблюдается его дефицит.

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Медики рекомендуют давать детям дополнительно "солнечный витамин" в холодную пору года. В частности, как считает дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Юлия Щербатова, витамин D — это не один, а целая группа веществ с прогормональной активностью.

Витамин D необходимо дополнительно принимать зимой

Девушка (фото из открытых источников)

Кальциферол, или витамин D, — это жирорастворимый витамин, один из ключевых компонентов метаболизма человека. Он может накапливаться в жировых тканях человека и затем постепенно расходоваться по мере необходимости.

Для жизнедеятельности человека этот витамин незаменим. Он участвует в нормализации работы сердечно-сосудистой системы, понижает артериальное давление, способствует ускоренному росту клеток жизненно важных органов человека, поддерживает активность иммунных клеток, защищает нервные волокна от повреждений и стимулирует проводимость нервных импульсов, регулирует обмен минералов в организме и отвечает за свертываемость крови.

Напомним, в новом исследовании ученые из Университета Тель-Авива обнаружили простой способ борьбы с приступами астмы, передает The Hindustan Times. Исследователи изучили уровни витамина D в организме у 307 900 людей, в том числе 21 000 больных астмой. Учитывались ключевые факторы риска развития астмы (ожирение, курение, наличие других хронических заболеваний). В результате выяснилось, что у 25% больных, страдавших от дефицита витамина D, приступы болезни случались чаще: так, в недавнем прошлом они перенесли, по крайней мере, один приступ.

По результатам исследования ученые рекомендуют людям с астмой, которым не помогают медикаменты, сдать анализ на содержание витамина D в организме. Вероятно, при дефиците витамина D снизить частоту приступов астмы удастся с помощью специальных добавок.


 


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Источник: https://www.wonderzine.com/
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