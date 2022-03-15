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Как укрепить нервную систему: ТОП-3 главных элемента

Эксперты назвали три главных микроэлемента, которыми необходимо обогатить организм, чтобы укрепить нервную систему

сегодня, 01:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Регулярные стрессы, паника и тревога серьезно подрывают нервную систему, а ее работа отражается на всем организме. Как не допустить истощения и проблем со здоровьем, рассказали в Telegram-канале "Нутрициология и здоровье".

Как укрепить нервную систему: ТОП-3 главных элемента

Какие элементы помогают укрепить нервную систему (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что для укрепления нервной системы необходимо обогатить организм определенными веществами. Как оказалось, они являются своеобразным строительным материалом для регенерации новых клеток. Чтобы быть активным и избежать стресса, важно добавить в рацион следующие элементы:

• Магний – способствует расслаблению, восстанавливает режим сна;

• Кальций – незаменим для обеспечения передачи импульсов между клетками;

• Витамин С – участвует в выработке гормона серотонина, который еще называют гормоном хорошего настроения.

Врачи отмечают, что недостаток в организме важных для нервной системы витаминов и элементов может спровоцировать развитие депрессивного состояния и других нарушений.

Напомним, чтобы перестать волноваться, необходимо понимать, что вас беспокоит в ситуации и проделать манипуляции, которые придадут вам уверенности. Одной из причин вашего личного беспокойства есть волнение от собственной неуверенности за положительное решение какого-либо действия или процедуры переговоров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что питание может стать отличным помощником при стрессе и здорово укрепить нервную систему. Что же стоит добавить в рацион?

Читайте также, что многие люди привыкли думать, что во время стресса и эмоционального перенапряжения нервные клетки гибнут и не способны восстановиться. Однако, ученые опровергли данное утверждение.


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