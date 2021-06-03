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Какие продукты «спасут» вашу нервную систему

Эксперты рассказали, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы улучшить работу своей нервной системы

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Питание может стать отличным помощником при стрессе и здорово укрепить нервную систему. Что же стоит добавить в рацион?

Какие продукты «спасут» вашу нервную систему

Продукты для нервной системы (фото из открытых источников)

Ягоды

Особое внимание уделите чернике, голубике, ежевике, которые являются источником витаминов, клетчатки, флавоноидов, антиоксидантов, улучшающих работу всего организма и мозговую активность. 

Зеленый чай

Этот напиток содержит L-теанин, который способствует расслаблению, облегчает сон, помогает поддерживать концентрацию внимания, регулировать эмоции, повышает когнитивные способности. Но не стоит пить чай на ночь — лучше в течение дня.

Яйца

В составе яиц есть холин, который регулирует ферменты, необходимые для психического здоровья и работы нервных клеток.

Пряности

Добавьте в рацион куркуму, корицу, гвоздику, имбирь. Шалфей и розмарин улучшают вкус, а розмариновая кислота снимает усталость и повышает ясность ума.

Томаты

Эти овощи содержат каротиноиды, которые защищают клетки мозга и все правильные жиры в нашем организме.

Помимо этого, для укрепления нервной системы важно придерживаться правильного режима сна, гулять на свежем воздухе, заниматься физической активностью, а также следить за гормональным балансом.

Натуропатическая поддержка: Омега-3, лецитин, витамин D3, витамины группы B, магний, витамин С, валерьяна, мелиса, пустырник, пассифлора, бакопа мелколистная, гинкго билоба.

Многие люди привыкли думать, что во время стресса и эмоционального перенапряжения нервные клетки гибнут и они не способны восстановиться. Однако ученые опровергли это утверждение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британские ученые создали искусственные нервные клетки.


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