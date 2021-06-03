Какие продукты «спасут» вашу нервную систему

Питание может стать отличным помощником при стрессе и здорово укрепить нервную систему. Что же стоит добавить в рацион?

Продукты для нервной системы (фото из открытых источников)

Ягоды

Особое внимание уделите чернике, голубике, ежевике, которые являются источником витаминов, клетчатки, флавоноидов, антиоксидантов, улучшающих работу всего организма и мозговую активность.

Зеленый чай

Этот напиток содержит L-теанин, который способствует расслаблению, облегчает сон, помогает поддерживать концентрацию внимания, регулировать эмоции, повышает когнитивные способности. Но не стоит пить чай на ночь — лучше в течение дня.

Яйца

В составе яиц есть холин, который регулирует ферменты, необходимые для психического здоровья и работы нервных клеток.

Пряности

Добавьте в рацион куркуму, корицу, гвоздику, имбирь. Шалфей и розмарин улучшают вкус, а розмариновая кислота снимает усталость и повышает ясность ума.

Томаты

Эти овощи содержат каротиноиды, которые защищают клетки мозга и все правильные жиры в нашем организме.

Помимо этого, для укрепления нервной системы важно придерживаться правильного режима сна, гулять на свежем воздухе, заниматься физической активностью, а также следить за гормональным балансом.

Натуропатическая поддержка: Омега-3, лецитин, витамин D3, витамины группы B, магний, витамин С, валерьяна, мелиса, пустырник, пассифлора, бакопа мелколистная, гинкго билоба.

Многие люди привыкли думать, что во время стресса и эмоционального перенапряжения нервные клетки гибнут и они не способны восстановиться. Однако ученые опровергли это утверждение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британские ученые создали искусственные нервные клетки.

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