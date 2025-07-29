Как распознать дефицит витамина B12: почему его нельзя игнорировать

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Slava Kot
Дефицит витамина B12 — распространенное, но часто недооцененное нарушение, которое может медленно влиять на здоровье на протяжении многих лет. Его симптомы легко спутать с усталостью, плохим настроением или возрастными переменами. Впрочем, недостаток витамина B12 способен вызвать серьезные проблемы для здоровья.
Какие симптомы дефицита витамина B12. Фото из открытых источников
Витамин B12, или кобаламин – это водорастворимый витамин, который участвует в важных процессах в организме, в частности формировании эритроцитов, работе нервной системы, синтезе ДНК и метаболизме клеток. Наш организм не может производить его самостоятельно, поэтому мы получаем B12 исключительно с пищей, в основном из продуктов животного происхождения.
Считается, что до 15% населения может иметь дефицит витамина B12. Хотя ежедневная потребность для взрослого человека витамина B12 составляет всего 2,4 мкг, однако некоторые группы находятся в зоне риска:
Признаки недостатка витамина B12 могут маскироваться под другие проблемы. Наиболее распространенными симптомами дефицита витамина B12 считаются следующие:
При длительном дефиците возможны серьезные последствия, включая повреждение спинного мозга, периферическую нейропатию или паралич.
Поскольку симптомы неспецифичны, точный ответ дает только анализ крови на уровень кобаламина. Направление можно получить у семейного врача или пройти тестирование самостоятельно в лаборатории. Определение уровня витамина B12 – это неинвазивное, быстрое и относительно недорогое исследование.
Терапия зависит от причины дефицита. Если он вызван диетой, то эффективен пероральный прием добавок, в частности таблеток или капсул B12. В более сложных случаях назначают инъекции B12 или назальные спреи. В некоторых случаях, особенно при хронических заболеваниях или после операций, прием витамина может длиться всю жизнь.
Как предотвратить дефицит витамина B12:
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