Как распознать дефицит витамина B12: почему его нельзя игнорировать

Дефицит витамина B12 — распространенное, но часто недооцененное нарушение, которое может медленно влиять на здоровье на протяжении многих лет. Его симптомы легко спутать с усталостью, плохим настроением или возрастными переменами. Впрочем, недостаток витамина B12 способен вызвать серьезные проблемы для здоровья.

Какие симптомы дефицита витамина B12. Фото из открытых источников

Что такое витамин B12

Витамин B12, или кобаламин – это водорастворимый витамин, который участвует в важных процессах в организме, в частности формировании эритроцитов, работе нервной системы, синтезе ДНК и метаболизме клеток. Наш организм не может производить его самостоятельно, поэтому мы получаем B12 исключительно с пищей, в основном из продуктов животного происхождения.

У кого может возникнуть дефицит витамина B12

Считается, что до 15% населения может иметь дефицит витамина B12. Хотя ежедневная потребность для взрослого человека витамина B12 составляет всего 2,4 мкг, однако некоторые группы находятся в зоне риска:

— веганы и вегетарианцы, не употребляющие мясо, рыбу или яйца;

— пожилые люди, у которых с возрастом ухудшается способность усваивать питательные вещества;

— пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ – гастрит, целиакия, болезнью Крона;

— люди с пернициозной анемией – аутоиммунным состоянием, при котором нарушается усвоение кобаламина;

— люди после операций на желудке;

— люди, злоупотребляющие алкоголем.

Симптомы дефицита витамина B12

Признаки недостатка витамина B12 могут маскироваться под другие проблемы. Наиболее распространенными симптомами дефицита витамина B12 считаются следующие:

— хроническая усталость и вялость;

— онемение и покалывание в конечностях;

— нарушение памяти, спутанность сознания;

— проблемы с координацией и языком;

— желтоватый оттенок кожи;

— ухудшение зрения;

— диарея, тошнота, потеря аппетита;

— депрессивные состояния или раздражительность.

При длительном дефиците возможны серьезные последствия, включая повреждение спинного мозга, периферическую нейропатию или паралич.

Поскольку симптомы неспецифичны, точный ответ дает только анализ крови на уровень кобаламина. Направление можно получить у семейного врача или пройти тестирование самостоятельно в лаборатории. Определение уровня витамина B12 – это неинвазивное, быстрое и относительно недорогое исследование.

Лечение

Терапия зависит от причины дефицита. Если он вызван диетой, то эффективен пероральный прием добавок, в частности таблеток или капсул B12. В более сложных случаях назначают инъекции B12 или назальные спреи. В некоторых случаях, особенно при хронических заболеваниях или после операций, прием витамина может длиться всю жизнь.

Как предотвратить дефицит витамина B12:

— регулярно включайте в рацион мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

— веганам и вегетарианцам рекомендовано принимать витамин B12 в виде добавок после консультации с врачом;

— людям старше 75 лет следует регулярно проверять уровень кобаламина;

— избегайте чрезмерного употребления алкоголя, снижающего всасывание витамина.

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