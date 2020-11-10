Главные признаки недостатка витаминов

Врачи уже давно отмечают, для того, чтобы быть здоровым, энергичным и иметь привлекательный внешний вид, нужно постоянно пополнять запас витаминов в организме. В холодное время года этому нужно уделить больше внимания, ведь при смене температур в организме могут происходить сбои, которые вызывают гиповитаминоз. Чтобы понять, хватает ли вам витаминов, врач-иммунолог Анна Шуляева сообщила главные признаки их недостатка.

Фото: svitle.org

1. Изменения во внешности

Внешность отражает наше здоровье. У человека, страдающего гиповитаминозом, будет бледная сухая кожа, склонная к высыпаниям.

Следующий тревожный признак — ухудшение состояния волос. Без витаминов они просто начнут сечься и выпадать. Ногти также будут отслаиваться и слишком часто ломаться.

2. Изменение самочувствия

Плохое самочувствие также свидетельствует о недостатке витаминов. Организм переходит в "энергонакапливающий" режим, человек становится апатичным, вялым, ему постоянно хочется спать, он не может сконцентрироваться.

3. Изменение в функционировании внутренних органов

Если в организме человека недостаточное количество витаминов, то его внутренние органы начинают хуже работать, в них происходят изменения. Для того чтобы в этом убедиться, нужно пройти УЗИ. Правда, недостаток витаминов, скорее, выдадут кожа и ногти, чем результаты УЗИ.

Если вы заметили негативные изменения в самочувствии или во внешности, пересмотрите свой рацион и обратитесь к врачу. Повысить уровень витаминов можно как диетой, так и биологически активными добавками. Но не игнорируйте эту проблему, ведь из-за нехватки витаминов будут плохо усваиваться и другие жизненно необходимые вещества и микроэлементы.

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