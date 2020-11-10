kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15247.23

ETH/USD

444.40

LTC/USD

58.28

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Главные признаки недостатка витаминов
commentss НОВОСТИ Все новости

Главные признаки недостатка витаминов

Недостаток витаминов можно распознать самостоятельно, если прислушиваться к своему организму

сегодня, 15:30
Автор:

Кириєнко Анна

Врачи уже давно отмечают, для того, чтобы быть здоровым, энергичным и иметь привлекательный внешний вид, нужно постоянно пополнять запас витаминов в организме. В холодное время года этому нужно уделить больше внимания, ведь при смене температур в организме могут происходить сбои, которые вызывают гиповитаминоз. Чтобы понять, хватает ли вам витаминов, врач-иммунолог Анна Шуляева сообщила главные признаки их недостатка.

Главные признаки недостатка витаминов

Фото: svitle.org

1. Изменения во внешности

Внешность отражает наше здоровье. У человека, страдающего  гиповитаминозом, будет бледная сухая кожа, склонная к высыпаниям.

Следующий тревожный признак — ухудшение состояния волос. Без витаминов они просто начнут сечься и выпадать.  Ногти также будут отслаиваться и слишком часто ломаться.

2. Изменение самочувствия

Плохое самочувствие также свидетельствует о недостатке витаминов. Организм переходит в "энергонакапливающий" режим, человек становится апатичным, вялым, ему постоянно хочется спать, он не может сконцентрироваться.

3. Изменение в функционировании внутренних органов

Если в организме человека  недостаточное количество витаминов, то его внутренние органы начинают хуже работать, в них происходят изменения. Для того чтобы в этом убедиться, нужно пройти УЗИ. Правда, недостаток витаминов, скорее, выдадут кожа и ногти, чем результаты УЗИ.

Если вы заметили негативные изменения в самочувствии или во внешности, пересмотрите свой рацион и обратитесь к врачу. Повысить уровень витаминов можно как диетой, так и биологически активными добавками. Но не игнорируйте эту проблему, ведь из-за нехватки витаминов будут плохо усваиваться и другие жизненно необходимые вещества и микроэлементы.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, какие продукты влияют на усвоение железа в нашем организме.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://aif.ru/health/life/kak_opredelit_nehvatku_vitaminov_v_organizme
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ