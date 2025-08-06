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Этот йогурт есть в каждом магазине, но он очень вреден для организма

Ароматизированные йогурты - популярный продукт на полках супермаркетов, который часто воспринимается как здоровая альтернатива сладостям

6 августа 2025, 08:50
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Кравцев Сергей

За привлекательным вкусом и яркими этикетками часто скрываются добавки, которые могут нанести вред организму. Именно поэтому нужно дважды подумать, прежде, чем покупать ароматизированные йогурты.

Этот йогурт есть в каждом магазине, но он очень вреден для организма

Йогурт. Фото: из открытых источников

Эксперты советуют перед покупкой любых продуктов стоит всегда проверять состав на упаковке. Нужно останавливать свой выбор на йогуртах с содержанием сахара менее 8-10 грамм на порцию, а в идеале – без добавленного сахара.

Также обратите внимание на список ингредиентов. Добавленный сахар может быть во многих различных формах, но кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тростниковый сахар и фруктовый концентрат – это ингредиенты, которых следует избегать.

Обращайте внимание на наличие в составе искусственных подсластителей, ароматизаторов и красителей. Некоторые искусственные добавки (ароматизаторы, подсластители и т. д.) связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Выбирайте йогурты, в состав которых входит свекольный порошок или куркумин.

Что касается загустителей, то густота и консистенция вашего йогурта могут зависеть от определенных ингредиентов, которых лучше избегать. Например, загуститель каррагинан связывают с проблемами пищеварения и воспалением. Ищите натуральные, необработанные добавки в йогурте, такие как нут, моринга, финиковая пальма и чечевичная мука.

Йогурт считается здоровой пищей не просто так – как только вы будете избегать всех ненужных наполнителей, йогурт станет отличным источником кальция, белка и пробиотиков.

В полезном йогурте должно быть как можно меньше ингредиентов. Самые полезные варианты обычно содержат только два или три ингредиента: пастеризованное молоко и сливки.

Меньшее количество ингредиентов позволяет ограничить потребление ненужных добавок и консервантов.

Идеальный состав йогурта более, чем прост: молоко + закваска.

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Источник: https://www.health.com/is-flavored-yogurt-unhealthy-11739435
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