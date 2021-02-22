В чем опасность частого употребления йогуртов

Йогурт — вкусный и питательный продукт, который многие люди часто используют для завтрака или перекуса. Но можно ли его употреблять каждый день? Что об этом думают эксперты в области правильного питания?

кому нельзя каждый день есть йогурт / Фото: depositphotos

Диетолог Моргин Клер отметила, что в составе йогуртов есть полезные бактерии, которые помогают улучшить пищеварение и контролировать вес. Она советует использовать этот продукт для перекуса тем, кто следит за своей фигурой.

Врач Эмбер О'Брайан подчеркнула, что йогурт является хорошим источником кальция, который важен для поддержания костной системы организма. А нутрициолог Разве Батул добавила, что этот продукт способен поднять настроение и укрепить иммунную систему.

Но у йогурта есть и противопоказания. Несмотря на всю пользу для организма, его не стоит ежедневно употреблять людям, у которых слабый желудок, потому что можно спровоцировать различные нарушения (метеоризм, тошноту, диарею и т.д.). Кроме того, от кисломолочного продукта стоит отказаться тем, кто страдает непереносимостью лактозы.

Стоит помнить, что регулярное употребление йогуртов, в составе которых есть усилители вкуса, красители и большое количество сахара, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Лучше покупать натуральный йогурт, без каких-либо добавок и самостоятельно обогащать его фруктами, сухофруктами, орехами и ягодами.

Напомним, американские исследователи выяснили, что регулярное употребление йогурта благоприятно влияет на нервную систему человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя натощак в утреннее время употреблять йогурт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!