Эти витамины способны снизить стресс и улучшить память

Врач назвал три вида витаминов, которые способны существенно улучшить состояние здоровья. Добавки могут прекрасно восполнить дефициты, если организм не получает их в нужном количестве. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает TikTok-страница британского врача Асифа Ахмеда.

Витамины. Фото: из открытых источников

Доктор говорит, что не нужно принимать много добавок для поддержания здоровья тела. Но он предложил три, принимать которые почти каждому было бы полезно.

Первое — это магний. Многие люди говорят, что, принимая его, у них возникают побочные эффекты. Однако, главное — не принимать слишком высокую дозу.

Он объяснил, что среднестатистическому человеку нужно всего лишь около 300-400 миллиграммов в день.

Магний — важный минерал, участвующий в более чем 300-х реакциях в организме человека. Большинство из них связано с работой мышц и нервной системы, регулированием артериального давления, поддержанием иммунной системы и устойчивости к нервному стрессу.

Продолжая, доктор предложил креатин моногидрат в качестве другой добавки, которую можно принимать. Многие люди считают, что это только для спортсменов и наращивания мышц.

Однако доктор объяснил, что это также полезно для ума. Он утверждал, что это полезно для мозга и может помочь уменьшить риск болезни Альцгеймера.

Омега-3 была последней добавкой, которую рекомендует принимать врач. Она необходима для поддержания в организме оптимального жирового (липидного) баланса, снижения концентрации в крови и тканях вредных жиров, более эффективного расщепления холестерина и сжигания жировых отложений.

Доктор Ахмед подчеркнул, что для тех, кто планирует включить добавки в свой образ жизни, очень важно сначала проконсультироваться с врачом. Они смогут указать на любые потенциальные дефициты.

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