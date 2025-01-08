Какие симптомы на ногтях указывают на 8 тяжелых заболеваний

Если ногти изменяют цвет, это может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт The Mirror.

Ногти. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что изменение цвета или формы ногтей может быть безвредным, но оно также может быть признаком заболевания. Если вы заметили какие-либо из приведенных ниже изменений на ногтях рук или ног, необходимо обратиться к врачу.

В целом ногти могут быть таких цветов: белые, наполовину розовые и белые, желтые, темно-красные "полумесяцы". Белые ногти могут сигнализировать о заболевании печени или диабете. При заболеваниях печени – это более вероятно, если у вас цирроз — самая тяжелая стадия заболевания.

Однако белые ногти также могут возникать естественным образом с возрастом, но все же лучше проверить.

Наполовину розовые и наполовину белые ногти являются одним из признаков заболевания почек. В случае желтых ногтей это может быть вызвано заболеванием легких. Считается, что изменение цвета связано с кровеносной или лимфатической системой.

Когда эти системы не работают должным образом, жидкость может накапливаться в мягких тканях под кожей. В свою очередь могут пожелтеть ногти. Однако желтые ногти также могут быть вызваны инфекцией ногтей или курением сигарет.

Темно-красные "полумесяцы" на ногтях могут сигнализировать о ряде заболеваний, включая волчанку, болезни сердца, гнездовую алопецию, артрит и дерматомиозит.

Поэтому, если вы заметили любой из этих цветов на своих ногтях, следует обратиться к врачу.

Другие цвета на ногтях указывают на проблему: синие ногти — недостаточно кислорода в крови; бледные ногти – анемия; синие "полумесяцы" могут быть признаком отравления.

Как правильно ухаживать за ногтями? Некоторые советы помогут сохранить ногти здоровыми и красивыми: держите ногти на руках и на ногах чистыми и сухими; избегайте травмирования ногтей; стригите ногти прямо и не слишком коротко, лучше после душа, когда ногтевая пластина размягчится; ежедневно наносите на ногти увлажняющие средства; регулярно удаляйте грязь под ногтями; избегайте обработки ногтей продуктами, содержащими токсичные вещества (ацетон или формальдегид); избегайте бактериальных инфекций под накладными ногтями (регулярно проверяйте на наличие зеленого цвета).

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