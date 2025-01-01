Самые эффективные и проверенные: упражнения для похудения на новогодние праздники

Конечно же, новогодние праздники – это золотое время для семейных посиделок и, конечно, вкусной еды. Однако все это может привести к нежелательной прибавке веса. К счастью, есть эффективные способы противодействовать этим последствиям и оставаться в форме во время праздничного сезона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Marca.

Спорт. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что есть тренировки, которые помогут быстро прийти в форму.

На первом месте быстрая ходьба. Это один из самых простых и эффективных способов сжечь калории. Старайтесь уделять по крайней мере 30 минут в день быстрой ходьбе. Это можно делать после семейной трапезы или даже устраивать прогулки с друзьями или любимыми. Кроме того, что ходьба способствует сжиганию калорий, она улучшает пищеварение и уменьшает стресс.

На втором месте – высокоинтенсивная интервальная тренировка. Это отличный вариант для тех, кто не имеет времени, но хочет максимально сжечь калории. В этом типе тренировок короткие периоды интенсивных упражнений чередуются с периодами отдыха или умеренными упражнениями. Вы можете выполнять такие упражнения, как бурпи, прыжки или спринт в течение 20-30 минут.

На третьем месте – силовые упражнения. Включение силовых упражнений в ваш распорядок дня может быть очень полезным для поддержания мышечной массы во время попытки похудеть. Для выполнения таких упражнений, как приседания, отжимания и подъемы, используйте утяжелители, эластичные ленты или собственный вес. Старайтесь делать короткие, но эффективные занятия, сосредотачиваясь на разных группах мышц по крайней мере три раза в неделю.

На четвертом месте – йога или пилатес. Хотя эти упражнения могут показаться менее интенсивными, чем другие упомянутые, они прекрасно подходят для улучшения гибкости, силы ядра и уменьшения стресса. Занятия йогой или пилатесом могут помочь вам сбалансировать типичные рождественские излишки пищи.

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