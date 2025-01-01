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Как быстро избавиться от похмелья: лучшие народные средства

Как избавиться от похмелья после Нового года народными средствами - самые эффективные средства

сегодня, 05:05
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Автор:
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Лиля Воробьева

После веселых новогодних праздников многие начинают искать способы, как избавиться от похмелья с помощью народных средств. Поэтому "Комментарии" собрали для вас самые популярные и эффективные методы, которые, по словам пользователей, могут помочь восстановить силы.

Как быстро избавиться от похмелья: лучшие народные средства

Как избавиться от похмелья (фото из открытых источников)

Каждый, кто употреблял спиртные напитки в больших количествах, испытывает симптомы похмелья: сильные пульсирующие головные боли, тошноту, сухость и неприятный вкус во рту, сильную жажду, упадок сил, раздражительность и плохое настроение. Также могут возникать сердцебиения и нарушения ритма сердца, а вегетативные расстройства проявляются ознобом, сменяющимся ощущением жара.

Домашние средства от сильного похмелья

  1. Пейте много воды , желательно минеральной без газа. Если у вас есть изжога, пейте щелочную воду. Рекомендуется держать бутылки с водой рядом, например, у кровати.

  2. Безалкогольный мохито . Бросьте в стакан ломтик лимона или лайма, немного свежей мяты и щепотку сахара. Залейте минеральной водой и добавьте лед.

  3. Рассол . Капустный, огуречный, от моченых яблок – любой, который найдется у вас в холодильнике.

  4. Фруктовые соки . Они содержат фруктозу, которая ускоряет выведение токсинов и смягчает синдром похмелья. Витамины, которые они содержат, сейчас будут полезны для вашего организма, ведь они тратились во время праздников. Избегайте апельсиновых и грейпфрутовых соков, поскольку они могут раздражать желудок.

  5. Освежающий коктейль . Отжать сок моркови и сельдерея, добавить лимонный сок и мяту.

  6. Мятный чай . Отлично помогает от тошноты. Заварите чай вечером и утром будете благодарны.

  7. Корица . Это средство также помогает от тошноты. Заварите корицу с вечера и пейте маленькими глотками.

  8. Говяжий бульон . Он восстанавливает работу желудка и кишечного тракта.

  9. Кефир с минеральной водой . Полстакана кефира смешать с минеральной водой – отличный способ привести себя в чувство.

  10. Лимонный напиток . Растворите в стакане минеральной воды 2 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока и чайную ложку сахара. Пейте медленно. Этот напиток помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Не забывайте, что не употреблять алкоголь – это единственный универсальный метод профилактики похмелья. Использование фармакотерапевтических средств или других народных методов может быть индивидуальным, поскольку метаболизм этанола в организме разных людей разный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что м икробиолог назвала продукты, которые они могут вызвать отравление . Согласно статистике в Великобритании ежегодно более 2,4 млн человек страдают пищевыми отравлениями. Для кого это проходит без осложнений за несколько дней, другим не так везет. Британская ученая Приморс Фристоун, преподавающая клиническую микробиологию в университете Лестера, советует, каких вещей следует избежать в своем пищевом поведении, чтобы снизить риски отравления.

Приморс Фристоун говорит, что преимущества работы микробиолога состоят в том, что такие ученые, как она знает, как избежать пищевых отравлений. Поэтому она дала несколько полезных советов, которым следует прислушаться, чтобы не получить пищевое отравление.



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