Два самых главных полезных свойства клубники: что новое выяснили ученые

Ученые из Государственного университета Сан-Диего (США) сделали важное открытие: регулярное употребление клубники в разы повышает антиоксидантную защиту организма и улучшает память. Результаты этого важного исследования опубликованы в научном издании Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases (NCDM).

Клубника. Фото: из открытых источников

В масштабном эксперименте приняли участие люди 65+, у которых были проблемы с лишним весом. Важно отметить, что на момент начала эксперимента у испытуемых не было проблем с памятью, сердцем и сосудами. Ученые разделили добровольцев на две группы. Одной группе давали плацебо, другая получала специально разработанный сублимированный клубничный напиток – смузи.

Клубничный напиток, который пили участники эксперимента, содержал повышенную концентрацию полифенолов – мощных антиоксидантных соединений, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и эффективно борются с воспалительными процессами в организме. Следует отметить, что доза сублимированной клубники в напитке была тщательно рассчитана и соответствовала двум стандартным порциям свежих ягод.

Эксперимент длился восемь недель, в течение этого времени испытуемые регулярно проходили комплексное тестирование когнитивных функций и сдавали кровь для детального лабораторного анализа.

После получения результатов исследования ученые сделали шокирующие выводы о пользе клубники. У испытуемых, пивших клубничный смузи в течение восьми недель, наблюдалось умеренное повышение скорости когнитивной обработки информации и снижение систолического артериального давления.

Однако наиболее значительным эффектом стало существенное повышение антиоксидантной защиты организма от действия свободных радикалов, вызывающих рак. Кроме того, у участников группы, получавших клубнику, заметно улучшилась эпизодическая память – важнейшая функция мозга, отвечающая за фиксацию и воспроизведение личных событий и впечатлений.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет, если есть клубнику каждый день.



