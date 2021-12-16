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Доктор Комаровский рассказал, как правильно принимать витамины

Комаровский отметил, что по возможности нужно предпочесть разнообразное и здоровое питание комплексу витаминов

сегодня, 18:49
Автор:

Денис Подставной
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Доктор Комаровский рассказал, как правильно принимать витамины

Витамины. Фото из открытых источников

.В зимний период организму всегда не хватает витаминов. Это связано с дефицитом солнечного света и меньшим употреблением свежих фруктов и овощей. Многие в это время спасаются комплексами витаминов. Доктор Комаровский рассказал, как правильно пить витамины и как часто их можно принимать. 

Комаровский отмечает, что первое, на что нужно обратить внимание, — это позиция Всемирной организации здравоохранения. Суть ее состоит в том, что всегда, когда есть такая возможность, нужно предпочесть здоровое и разнообразное питание комплексу витаминов. Исключение — это витамин D, поскольку его вредно получать из солнца, так как оно вредно действует на кожу. Поэтому лучше их принимать в таблетках. 

Остальные витамины лучше заменять разнообразной едой, считает Комаровский. При этом доктор подчеркивает, что само по себе понятие "разнообразное питание" не означает, что в вашем рационе должно быть огромное количество видов фруктов или овощей. Имеется ввиду разнообразие пищевых групп.  

"У вас в рационе должно быть что-то молочное, что-то мясное, какую-то рыбу, какой-то овощ, какой-то фрукт и какая-то крупа. Если вы можете себе позволить так питаться, витамины вам не нужны", — отметил Комаровский. 

Доктор также сделал акцент на том, что витамины — это лечебно-профилактический комплекс. Если у вас нет симптомов авитаминоза, в таком случае витамины вам не нужны. Однако, если у вас есть дефицит питания, тогда витамины в таблетках следует принимать два раза в год.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что происходит с организмом при дефиците витамина DЭксперты рассказали, какие изменения происходят в организме, когда он испытывает нехватку витамина D.

Также издание "Комментарии" информировало о том, в какие популярные мифы о витамине С стоит перестать верить. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1dWfvHTqJ9I&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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