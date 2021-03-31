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Для защиты иммунитета: продукты, богатые витамином Е

Витамин Е относится к жирорастворимым витаминам

сегодня, 02:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Для правильного функционирования организму нужен витамин Е, которого еще называют "витамином красоты". Он укрепляет волосы, ногти, придает кожи эластичности и улучшает ее внешний вид, но на красоте его полезные свойства не заканчиваются. 

Для защиты иммунитета: продукты, богатые витамином Е

В каких продуктах много витамина Е (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что витамин Е считается мощным антиоксидантом, он бережет здоровые клетки от повреждений, возникающих под действием свободных радикалов, борется с канцерогенами, укрепляет защитные силы организма, укрепляет стенки капилляров и выполняет массу других важных функций. Какие продукты нужно употреблять, чтобы пополнить его запас в организме?

Семена и орехи

Добавьте в свой рацион побольше орехов: кешью, миндаля, фисташек, а также тыквенных семечек, потому что в их составе много витамина Е. Благодаря наличию жирных кислот в этих продуктах он без труда усваивается организмом и укрепляет иммунитет. 

Жирная рыба

В жирных сортах рыбы также содержатся витамин Е, омега-3 жирные кислоты, а еще фосфор, который усиливает иммуностимулирующие свойства витамина, обеспечивая двойную защиту организма.

Растительное масло

Льняное, рапсовое, оливковое и подсолнечное масла — настоящий кладезь витамина Е. Добавляйте их в различные салаты, крем-супы или пюре, чтобы придать приятного вкуса и обеспечить организму максимальную пользу.

Фрукты

Без свежих фруктов не обойтись, ведь витамином Е богаты киви, манго, абрикосы, а также авокадо (лучше сочетать их с орехами, потому что в их составе есть жирные кислоты).

Морепродукты

Также обогащайте свой организм различными морепродуктами: кальмарами устрицами, осьминогами и т. д., потому что в их составе много витамина Е. Эти деликатесы не только необычайно вкусные, но и полезные для иммунитета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой витамин защищает от старения.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/produkty-bogatye-vitaminom-e-dlya-zashchity-immuniteta/
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