Для защиты иммунитета: продукты, богатые витамином Е

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Светлана Шкурупий
Для правильного функционирования организму нужен витамин Е, которого еще называют "витамином красоты". Он укрепляет волосы, ногти, придает кожи эластичности и улучшает ее внешний вид, но на красоте его полезные свойства не заканчиваются.
В каких продуктах много витамина Е (фото из открытых источников)
Специалисты отметили, что витамин Е считается мощным антиоксидантом, он бережет здоровые клетки от повреждений, возникающих под действием свободных радикалов, борется с канцерогенами, укрепляет защитные силы организма, укрепляет стенки капилляров и выполняет массу других важных функций. Какие продукты нужно употреблять, чтобы пополнить его запас в организме?
Семена и орехи
Добавьте в свой рацион побольше орехов: кешью, миндаля, фисташек, а также тыквенных семечек, потому что в их составе много витамина Е. Благодаря наличию жирных кислот в этих продуктах он без труда усваивается организмом и укрепляет иммунитет.
Жирная рыба
В жирных сортах рыбы также содержатся витамин Е, омега-3 жирные кислоты, а еще фосфор, который усиливает иммуностимулирующие свойства витамина, обеспечивая двойную защиту организма.
Растительное масло
Льняное, рапсовое, оливковое и подсолнечное масла — настоящий кладезь витамина Е. Добавляйте их в различные салаты, крем-супы или пюре, чтобы придать приятного вкуса и обеспечить организму максимальную пользу.
Фрукты
Без свежих фруктов не обойтись, ведь витамином Е богаты киви, манго, абрикосы, а также авокадо (лучше сочетать их с орехами, потому что в их составе есть жирные кислоты).
Морепродукты
Также обогащайте свой организм различными морепродуктами: кальмарами устрицами, осьминогами и т. д., потому что в их составе много витамина Е. Эти деликатесы не только необычайно вкусные, но и полезные для иммунитета.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой витамин защищает от старения.
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