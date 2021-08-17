Чем заменить "суперфуды", содержащие значительные дозы витаминов и минералов

Большинство людей уверены, что здоровое питание — это дорого. Потому что для эффективности необходимо⠀включать в рацион специальные продукты — суперфуды, а это не дешевое удовольствие. Но совсем не обязательно гоняться за модными продуктами, можно найти не менее полезную альтернативу и там, где ты живешь. Об этом написала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Іnstagram.

Полезная еда. Фото Іnstagram

⁣⁣Суперфуды (superfood, суперъеда, суперпродукты) — это продукты, которые содержат значительные дозы витаминов, минералов и биологически активных веществ, которые важны для организма человека.⠀Считается, что многие из них можно найти только в определенных местах на планете. ⁣⁣⠀





Но если не питаться одним киноа или другим суперфудом, а делать свой рацион разнообразным, то приобретенного продукта⠀хватит на несколько месяцев.



Киноа можно заменить на гречку, пшено, бурый рис. ⁣⁣⠀

Чай матча.⠀Все чаще им рекомендуют заменять обычный кофе и чай.⠀Если вам нравится вкус — пожалуйста:) Но, если разобраться, то все компоненты этого чая можно получить употребляя в пищу разнообразную зелень, добавляя в рацион качественный чай и натуральный кофе.⁣⁣⠀

Семена чиа – по своему химическому составу очень похожи на семена льна. Желирующие свойства чиа лучше, поэтому их часто используют в кулинарии.⠀⁣⁣⠀

Ягоды Годжи возглавляют почти все списки суперфудов. Им приписали чудодейственное свойство сжигать лишние калории. На самом в них нет веществ, обладающих жиросжигающим эффектом. Они богаты витаминами С, Е, группы В, в них есть антиоксиданты, железо, калий и прочие полезные вещества.⠀Но если все это пересчитать на то количество, которое можно употреблять, их вполне можно заменить привычными нам шиповником, облепихой, чёрной смородиной.⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Спирулина. Её можно заменить шпинатом и разнообразной зеленью.⁣⁣⠀

⁣⁣Наша природа много чего нам дает. В разных климатических зонах и в разных условиях произрастает маса полезных растений, которые мы можем употреблять в пищу. И у нас их не меньше.⠀Научитесь питаться разнообразно и полноценно, двигайтесь больше! Вот это и будет самым важным суперфудом.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что по мнению ученых, увеличился процент заболевания онкологией. При этом исследователи считают, что главное не только во время выявить онкологическое заболевания, но и также, по возможности, его предотвратить. Для этого необходимо придерживаться нужной диеты, не употреблять в пищу вредные продукты и заниматься профилактикой болезни.



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