Американские ученые рассказали, как лучше мыть фрукты и овощи

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Ольга Чародий
Все фрукты и овощи нужно мыть, чтобы очистить их от частиц земли,
микробов и пестицидов. В управлении по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США (FDA) дали рекомендации, как это делать правильно.
Яблоки ( фото из открытых источников)
Так, ученые отметили, что не стоит использовать при мытье
продуктов моющие средства. Дело в том, что они могут одеваться в пористую
структуру овощей и фруктов, несмотря на тщательное полоскание, и могут вызвать
заболевания, пишет Health. Вместо этого, прежде чем готовить и есть продукты,
следует тщательно промыть их под холодной проточной водой.
Твердые продукты, такие как, например, огурцы, стоит
протереть чистой щеткой для продуктов.
Что касается продуктов, которые упакованы в пакеты (зелень, морковь и так далее) и которые продаются уже очищенными и готовыми к употреблению, их можно есть без дополнительного мытья, если это четко указано на упаковке.
Как сообщали ранее фрукты и овощи — это несомненно полезные и богатые витаминами продукты. Однако иногда некоторые из них могут навредить вашему кишечнику, если их употреблять натощак. Цитрусовые Эти фрукты очень полезны, если их есть в правильное время. Но употребление цитрусовых натощак может увеличить выработку кислоты. Кроме того, слишком много клетчатки и фруктозы может замедлить работу пищеварительной системы, если их есть на голодный желудок. Рано утром следует избегать употребления фруктов с жесткими волокнами, таких как гуава и апельсины. Читайте больше в нашем материале.
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