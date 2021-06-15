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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Американские ученые рассказали, как лучше мыть фрукты и овощи
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Американские ученые рассказали, как лучше мыть фрукты и овощи

Ученые отметили, что не стоит использовать при мытье продуктов моющие средства

сегодня, 01:38
Автор:

Ольга Чародий

Все фрукты и овощи нужно мыть, чтобы очистить их от частиц земли, микробов и пестицидов. В управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дали рекомендации, как это делать правильно.

Американские ученые рассказали, как лучше мыть фрукты и овощи

Яблоки ( фото из открытых источников)

Так, ученые отметили, что не стоит использовать при мытье продуктов моющие средства. Дело в том, что они могут одеваться в пористую структуру овощей и фруктов, несмотря на тщательное полоскание, и могут вызвать заболевания, пишет Health. Вместо этого, прежде чем готовить и есть продукты, следует тщательно промыть их под холодной проточной водой.

Твердые продукты, такие как, например, огурцы, стоит протереть чистой щеткой для продуктов.

"После мытья высушите овощи и фрукты чистым тканевым или бумажным полотенцем, чтобы еще больше уменьшить количество бактерий, которые могут присутствовать на поверхности", — рекомендует FDA.

Что касается продуктов, которые упакованы в пакеты (зелень, морковь и так далее) и которые продаются уже очищенными и готовыми к употреблению, их можно есть без дополнительного мытья, если это четко указано на упаковке.

Как сообщали ранее фрукты и овощи — это несомненно полезные и богатые витаминами продукты. Однако иногда  некоторые из них могут навредить вашему кишечнику, если их употреблять натощак. Цитрусовые Эти фрукты очень полезны, если их есть в правильное время. Но употребление цитрусовых натощак может увеличить выработку кислоты. Кроме того, слишком много клетчатки и фруктозы может замедлить работу пищеварительной системы, если их есть на голодный желудок. Рано утром следует избегать употребления фруктов с жесткими волокнами, таких как гуава и апельсины. Читайте больше в  нашем материале. 




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Источник: https://www.health.com/home/how-to-wash-fruits-and-vegetables
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