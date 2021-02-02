Варианты лучших поз во время родов

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Седлецкая Татьяна
Большинство женщин с началом схваток остаются в
вертикальном положении или могут передвигаться, наклонившись вперед во время
сокращений. Вертикальное положение поощряет прогресс, повышает эффективность
сокращений и облегчает движения малыша в животике. Эта позиция, как правило,
более удобна, так как улучшает кровообращение мамы и ребенка, а лежа на спине,
напротив – сужает таз, что является менее подходящей позицией для положения
ребенка, уменьшает приток крови и является более болезненной позой во время
схваток.
Позы во время родов. Фото: warframetrader.ru
На первом этапе родовой деятельности вам понадобятся силы
и выносливость для активной работы. Найдите позицию,
которая позволяет вам отдохнуть и расслабится в перерыве между схватками, и
комфортно себя чувствовать во время них, — попробуйте позу лежа на боку, полусидя
(поддерживается большим количеством подушек), или сидя
задом наперед на стуле, положив голову на подушку.
Во время интенсивных схваток рекомендуется менять
позиции, чередую отдых с деятельностью, чтобы родовой процесс прогрессировал. Попробуйте ходить, покачивая бедрами, — ходьба помогает
открыть шейка матки и способствует движению ребенка вниз. Наклонитесь вперед,
оперившись руками о стол, кровать или вашего партнера, если ваши ноги устали,
чередуйте действия, сидя на мяче или стуле.
Так же выгодно оставаться в вертикальном положении,
используя силу тяжести – попробуйте положение стоя, используя шест или веревку,
за которые можно тянуть, или сидя на стуле, мяче, на корточках с помощью вашего
партнера. Эти положения способствуют открытию шейки матки, повышению
эластичности тканей влагалища и облегчают расширение таза.
Вода
во время родов – как источник сил и уменьшения боли
Использование воды во время родов сможет оказать вам
большое облегчение, поспособствует отдыху и релаксации. Вода поможет уменьшить
боль и ускорить родовой процесс, в то же время, уменьшая потребность в
использовании обезболивающих лекарств и другого внешнего вмешательства.
Душ
Прямые струи воды, направленные на ваши плечи и спину,
отлично помогут расслабиться и сосредоточиться. Душ применяется как
релаксирующее средство в перерыве между схватками, а так же поможет вам на
время уединиться, снять физическое и моральное напряжение.
Ванна
Принятие ванны поможет не только замедлить процесс
преждевременных родов, но и снимет напряжение внизу живота, способствуя
циркуляции крови. Вода подарит вам комфорт и тепло, успокоит вас и настроит на
позитивную волну.
Ранее "Комментарии" писали, доктор или акушерка - кому украинцы доверяют жизнь своего ребенка.
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