Варианты лучших поз во время родов

Большинство женщин с началом схваток остаются в вертикальном положении или могут передвигаться, наклонившись вперед во время сокращений. Вертикальное положение поощряет прогресс, повышает эффективность сокращений и облегчает движения малыша в животике. Эта позиция, как правило, более удобна, так как улучшает кровообращение мамы и ребенка, а лежа на спине, напротив – сужает таз, что является менее подходящей позицией для положения ребенка, уменьшает приток крови и является более болезненной позой во время схваток.

Позы во время родов. Фото: warframetrader.ru

На первом этапе родовой деятельности вам понадобятся силы и выносливость для активной работы. Найдите позицию, которая позволяет вам отдохнуть и расслабится в перерыве между схватками, и комфортно себя чувствовать во время них, — попробуйте позу лежа на боку, полусидя (поддерживается большим количеством подушек), или сидя задом наперед на стуле, положив голову на подушку.

Во время интенсивных схваток рекомендуется менять позиции, чередую отдых с деятельностью, чтобы родовой процесс прогрессировал. Попробуйте ходить, покачивая бедрами, — ходьба помогает открыть шейка матки и способствует движению ребенка вниз. Наклонитесь вперед, оперившись руками о стол, кровать или вашего партнера, если ваши ноги устали, чередуйте действия, сидя на мяче или стуле.

Так же выгодно оставаться в вертикальном положении, используя силу тяжести – попробуйте положение стоя, используя шест или веревку, за которые можно тянуть, или сидя на стуле, мяче, на корточках с помощью вашего партнера. Эти положения способствуют открытию шейки матки, повышению эластичности тканей влагалища и облегчают расширение таза.

Вода во время родов – как источник сил и уменьшения боли

Использование воды во время родов сможет оказать вам большое облегчение, поспособствует отдыху и релаксации. Вода поможет уменьшить боль и ускорить родовой процесс, в то же время, уменьшая потребность в использовании обезболивающих лекарств и другого внешнего вмешательства.

Душ

Прямые струи воды, направленные на ваши плечи и спину, отлично помогут расслабиться и сосредоточиться. Душ применяется как релаксирующее средство в перерыве между схватками, а так же поможет вам на время уединиться, снять физическое и моральное напряжение.

Ванна

Принятие ванны поможет не только замедлить процесс преждевременных родов, но и снимет напряжение внизу живота, способствуя циркуляции крови. Вода подарит вам комфорт и тепло, успокоит вас и настроит на позитивную волну.

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