Доктор или акушерка - кому украинцы доверяют самое ценное

Каждая женщина хочет, чтобы во время беременности ее наблюдал квалифицированный специалист.

Доктор. Фото: sq.com.ua

Есть ли у вас тяжелое хроническое заболевание?

"Если у вас есть такие медицинские условия, как высокое кровяное давление, эпилепсия, сердечные заболевания или диабет, а также если у вас были серьезные осложнения во время предыдущей беременности, тогда ваша беременность, вероятно, будет считаться высоким риском. В этом случае вам нужно обратиться к врачу, который специализируется на беременности с высоким риском", — говорит доктор Дороти Брейггман — акушер-гинеколог в медицинской школе Кека.

Для вас важен более индивидуальный или стандартный подход?

Если вы ищете врача, который с большей вероятностью будет придерживаться целостного подхода к вашей заботе — и видеть рождение как нормальный процесс, вмешиваясь только тогда, когда это необходимо — вы можете предпочесть акушерку. Роды, в которых участвуют сертифицированные акушерки, обычно имеют меньше таких вмешательств, как электронный мониторинг плода, эпидуральная анестезия и эпизиотомия. Женщины, которые предпочитают акушерскую помощь, также имеют более низкий шанс родить малыша путем кесарева сечения.

На что следует обратить внимание при выборе

Когда дело доходит до выбора специалиста, рекомендуется обратиться ко всем врачам и акушеркам, которых вам рекомендовали. Не выбирайте и не отвергайте врача, основываясь исключительно на одном или двух отзывах, но обращайте внимание на положительную или отрицательную обратную связь.

Очень важно найти специалиста, которому вы доверяете и чувствуете себя с ним комфортно. На первый взгляд, забота и сопереживание могут казаться менее важными, чем первоклассные медицинские свидетельства или профессиональная принадлежность. Но врач, который искренне заботится о вашем благополучии и здоровье ребенка, с большей вероятностью обратит внимание на симптомы и продолжит исследование, если какое-либо лечение не работает.

Выбор большинства женщин

Акушерки, например, являются наиболее распространенным выбором в США. В странах Европы женщины чаще всего выбирают и доктора, и акушерку, которые вместе присутствуют во время родов. Другие выбирают семейного врача (однако не все семейные врачи занимаются акушерством, поэтому вам необходимо уточнить этот вопрос заранее).

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