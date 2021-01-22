Стало известно, какого чая необходимо избегать во время беременности

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Седлецкая Татьяна
Большинство ингредиентов в травяных чаях безопасны в
небольших количествах, но некоторые травы не являются безопасными для
беременных женщин.
Травяной чай. Фото: botanichka.ru
Какие
травяные чаи безопасны во время беременности?
Чаи, изготовленные из трав, таких как мята и тимьян,
могут быть безопасны для питья в небольших количествах. Но употребление
чрезмерного количества любого чая может вызвать проблемы со здоровьем у вас и у
вашего развивающегося ребенка. Травы в чаях более концентрированы, чем в пище,
поэтому употребление их может быть вредным даже для небеременных женщин. Было
проведено очень мало исследований на предмет безопасности растительных
продуктов. Поэтому, если вы решите выпить травяной чай, делайте это в умеренных
количествах и заранее поговорите об этом с врачом.
Какие
чаи небезопасны?
Многие травы, используемые в чаях, могут быть вредными,
если принимать их в больших количествах. Некоторые могут даже увеличить
вероятность выкидыша, преждевременных родов или низкого веса ребенка при
рождении. Если вы беременны или кормите грудью, избегайте следующих трав:
·
люцерна
·
клопогон кистевидный
·
синий кохош
·
окопник
·
эфедра (хвойник)
·
европейская омела
·
голденсил
·
гибискус
·
шандра обыкновенная
·
кава-кава (перец опьяняющий)
·
цимбопогон
·
корень лакрицы
·
полынь
·
листья крапивы
·
пассифлора (цветок страсти)
·
мята болотная
·
розмарин
·
шалфей
·
сассафрас
·
трава-пила
·
тысячелистник обыкновенный
·
ветивер
·
йерба мате
Всегда проверяйте этикетки на пакетах и не выбирайте чаи,
содержащие небезопасные или незнакомые ингредиенты. Подумайте о том, чтобы
сделать свой собственный травяной чай: добавьте мед, фруктовый сок, лимонную
кожуру, корицу или гвоздику в кипящую воду или в черный/зеленый безкофеиновый
чай. Даже домашние чаи лучше всего потреблять в умеренном количестве.
Ранее "Комментарии" писали, как избежать общих проблем вовремя беременности.
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