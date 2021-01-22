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Стало известно, какого чая необходимо избегать во время беременности

Травяные чаи могут быть такими же мощными, как и отпускаемые по рецепту лекарства, а также иметь побочные эффекты

сегодня, 15:17
Автор:

Седлецкая Татьяна

Большинство ингредиентов в травяных чаях безопасны в небольших количествах, но некоторые травы не являются безопасными для беременных женщин.

Стало известно, какого чая необходимо избегать во время беременности

Травяной чай. Фото: botanichka.ru

"Поскольку мы точно не знаем, какое количество чая влияет на беременных женщин и их развивающихся детей, лучше всего проконсультироваться с врачом, прежде чем выпить какой-либо чай во время беременности", — говорит Хилари Макклафери, доктор медицинских наук в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Какие травяные чаи безопасны во время беременности?

Чаи, изготовленные из трав, таких как мята и тимьян, могут быть безопасны для питья в небольших количествах. Но употребление чрезмерного количества любого чая может вызвать проблемы со здоровьем у вас и у вашего развивающегося ребенка. Травы в чаях более концентрированы, чем в пище, поэтому употребление их может быть вредным даже для небеременных женщин. Было проведено очень мало исследований на предмет безопасности растительных продуктов. Поэтому, если вы решите выпить травяной чай, делайте это в умеренных количествах и заранее поговорите об этом с врачом.

Какие чаи небезопасны?

Многие травы, используемые в чаях, могут быть вредными, если принимать их в больших количествах. Некоторые могут даже увеличить вероятность выкидыша, преждевременных родов или низкого веса ребенка при рождении. Если вы беременны или кормите грудью, избегайте следующих трав:

·         люцерна

·         клопогон кистевидный

·         синий кохош

·         окопник

·         эфедра (хвойник)

·         европейская омела

·         голденсил

·         гибискус

·         шандра обыкновенная

·         кава-кава (перец опьяняющий)

·         цимбопогон

·         корень лакрицы

·         полынь

·         листья крапивы

·         пассифлора (цветок страсти)

·         мята болотная

·         розмарин

·         шалфей

·         сассафрас

·         трава-пила

·         тысячелистник обыкновенный

·         ветивер

·         йерба мате

Всегда проверяйте этикетки на пакетах и не выбирайте чаи, содержащие небезопасные или незнакомые ингредиенты. Подумайте о том, чтобы сделать свой собственный травяной чай: добавьте мед, фруктовый сок, лимонную кожуру, корицу или гвоздику в кипящую воду или в черный/зеленый безкофеиновый чай. Даже домашние чаи лучше всего потреблять в умеренном количестве.

Ранее "Комментарии" писали, как избежать общих проблем вовремя беременности.


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Источник: https://www.parents.com/
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