Стало известно, какого чая необходимо избегать во время беременности

Большинство ингредиентов в травяных чаях безопасны в небольших количествах, но некоторые травы не являются безопасными для беременных женщин.

Травяной чай. Фото: botanichka.ru

"Поскольку мы точно не знаем, какое количество чая влияет на беременных женщин и их развивающихся детей, лучше всего проконсультироваться с врачом, прежде чем выпить какой-либо чай во время беременности", — говорит Хилари Макклафери, доктор медицинских наук в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Какие травяные чаи безопасны во время беременности?

Чаи, изготовленные из трав, таких как мята и тимьян, могут быть безопасны для питья в небольших количествах. Но употребление чрезмерного количества любого чая может вызвать проблемы со здоровьем у вас и у вашего развивающегося ребенка. Травы в чаях более концентрированы, чем в пище, поэтому употребление их может быть вредным даже для небеременных женщин. Было проведено очень мало исследований на предмет безопасности растительных продуктов. Поэтому, если вы решите выпить травяной чай, делайте это в умеренных количествах и заранее поговорите об этом с врачом.

Какие чаи небезопасны?

Многие травы, используемые в чаях, могут быть вредными, если принимать их в больших количествах. Некоторые могут даже увеличить вероятность выкидыша, преждевременных родов или низкого веса ребенка при рождении. Если вы беременны или кормите грудью, избегайте следующих трав:

· люцерна

· клопогон кистевидный

· синий кохош

· окопник

· эфедра (хвойник)

· европейская омела

· голденсил

· гибискус

· шандра обыкновенная

· кава-кава (перец опьяняющий)

· цимбопогон

· корень лакрицы

· полынь

· листья крапивы

· пассифлора (цветок страсти)

· мята болотная

· розмарин

· шалфей

· сассафрас

· трава-пила

· тысячелистник обыкновенный

· ветивер

· йерба мате

Всегда проверяйте этикетки на пакетах и не выбирайте чаи, содержащие небезопасные или незнакомые ингредиенты. Подумайте о том, чтобы сделать свой собственный травяной чай: добавьте мед, фруктовый сок, лимонную кожуру, корицу или гвоздику в кипящую воду или в черный/зеленый безкофеиновый чай. Даже домашние чаи лучше всего потреблять в умеренном количестве.

Ранее "Комментарии" писали, как избежать общих проблем вовремя беременности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!