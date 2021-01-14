Эксперты рассказали, как избежать общих проблем во время беременности

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Здоровая беременность. Фото: mamovediya.com.ua

Пейте фолиевую кислоту — это предотвращает дефекты нервной трубки. Если вы еще не начали, начните прямо сейчас!

Запишитесь в перинатальный класс или курсы для будущих родителей. Вы узнаете все о родах, чего следует ожидать после них, и заведете новые интересные знакомства.

К сожалению, опухшие ноги являются нормой во время беременности. Если только одна нога опухает, обратитесь к доктору, чтобы исключить вероятность тромба.



Чтобы предотвратить изжогу, ешьте часто небольшими порциями, и избегайте пряной и жирной пищи.

Секс безопасен на любом сроке, если нет прямых медицинских противопоказаний (спросите у своего врача). Слушайте свое тело и выбирайте позу, в которой отсутствует дополнительное давления на живот.

Предотвратят судороги в ногах богатые кальцием продукты, которые вы должны включить в свой рацион. Делайте упражнения, и растягивайте мышцы ног ежедневно.

Вы не должны есть за двоих! Потребляйте дополнительные 300 калорий в день – этого будет достаточно. Не нужно удваивать потребление калорий!

Для здорового и правильного увеличения веса, уберите из рациона вредную пищу и дополнительный сахар. Присоединитесь к группе по фитнесу или йоге для беременных, следите за регулярным питанием, пейте воду.

Беременность – не время для диет.

Ваша кожа может зудеть и причинять вам дискомфорт из-за растяжения. Избегайте горячих ванн, которые сушат кожу и сделают зуд еще хуже.

По мере роста матки, вы можете иметь одышку. Сон со слегка приподнятой головой способен помочь.

Ближе к концу беременности старайтесь больше отдыхать, но не забывайте о важности ходьбы или других физических умеренных нагрузках.

Ранее "Комментарии" писали, когда лучше объявить о своей беременности.

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