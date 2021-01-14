Эксперты рассказали, как избежать общих проблем во время беременности

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Седлецкая Татьяна
Найдите врача или акушера, который устроит вас во всем.
Оставайтесь на связи с регулярными встречами.
Здоровая беременность. Фото: mamovediya.com.ua
Пейте фолиевую кислоту — это предотвращает дефекты нервной
трубки. Если вы еще не начали, начните прямо сейчас!
Запишитесь в перинатальный класс или курсы для будущих родителей. Вы узнаете все о родах, чего следует ожидать после них, и заведете новые интересные знакомства.
К сожалению, опухшие ноги являются нормой во время
беременности. Если только одна нога опухает, обратитесь к доктору, чтобы
исключить вероятность тромба.
Чтобы предотвратить изжогу, ешьте часто небольшими
порциями, и избегайте пряной и жирной пищи.
Секс безопасен на любом сроке, если нет прямых
медицинских противопоказаний (спросите у своего врача). Слушайте свое тело и
выбирайте позу, в которой отсутствует дополнительное давления на живот.
Предотвратят судороги в ногах богатые кальцием продукты,
которые вы должны включить в свой рацион. Делайте упражнения, и растягивайте мышцы ног ежедневно.
Вы не должны есть за двоих! Потребляйте дополнительные
300 калорий в день – этого будет достаточно. Не нужно удваивать потребление
калорий!
Для здорового и правильного увеличения веса, уберите из
рациона вредную пищу и дополнительный сахар. Присоединитесь к группе по фитнесу
или йоге для беременных, следите за регулярным питанием, пейте воду.
Беременность – не время для диет.
Ваша кожа может зудеть и причинять вам дискомфорт из-за растяжения.
Избегайте горячих ванн, которые сушат кожу и сделают зуд еще хуже.
По мере роста матки, вы можете иметь одышку. Сон со слегка
приподнятой головой способен помочь.
Ближе к концу беременности старайтесь больше отдыхать, но
не забывайте о важности ходьбы или других физических умеренных нагрузках.
Ранее "Комментарии" писали, когда лучше объявить о своей беременности.
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