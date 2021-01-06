kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.01.2021

BTC/USD

34952.35

ETH/USD

1145.70

LTC/USD

163.66

НБУ 06.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды Когда объявить о своей беременности
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда объявить о своей беременности

Дорога к материнству пронизана решениями – где родить, как назвать. Но для многих будущих родителей самым первым является решение, когда же нужно рассказать близким и друзьям о беременности

сегодня, 13:13
Автор:

Седлецкая Татьяна


Когда объявить о своей беременности

Тест на беременность. Фото: pixabay.com

Ранние пташки

Для некоторых женщин идея сохранения тайны беременности просто нереалистична. Одно из преимуществ раннего рассказа — ваши друзья и семья могут разделить с вами прекрасные начальные волнения. Другое преимущество – вам не придется притворяться и оправдываться, отвечая на вопросы близких людей о том, почему вы чувствуете себя измученной, набираете вес или отказываетесь от бокала вина.

Первый триместр

Если вы предпочитаете придержать раскрытые своего секрета на несколько недель, эксперты рекомендуют вам подождать, пока риск выкидыша резко не снизится (это происходит в конце первого триместра — около 10-12 недель). Также у многих женщин в конце первого триместра начинает появляться небольшой округлый животик. В такой момент выбор за вами – вы можете сказать правду или шутить о своей любви к булочкам.  

Второй триместр

Женщины с предыдущими потерями беременности или те, кто больше подвержен риску осложнений, с большей вероятностью выберут именно этот вариант. Еще одна причина ждать до второго триместра: некоторые виды пренатального тестирования, такие как амниоцентез, недоступны до 16-18 недель. Люди, которые хотят убедиться, что им не требуется никакое специальное лечение, операция, связанная с генетическими дефектами, могут предпочесть подождать, пока не получат четкие результаты тестов.  

Третий триместр

Некоторые женщины выбирают этот вариант с целью избежать непрошенных советов и критики, другие женщины скрывают свою беременность, чтобы избежать последствий в своей профессиональной сфере жизни. Имейте в виду, что может быть очень сложно скрыть беременность на третьем триместре, особенно от людей, с которыми вы общаетесь лично и видите их часто. Люди могут сами догадаться обо всем и удивиться, почему вы не признаетесь.

Ранее "Комментарии" рассказали о пошаговом руководстве по этапам родовчего ожидать будущей маме от приближающегося важного дня.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.parents.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ