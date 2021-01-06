Когда объявить о своей беременности





Тест на беременность. Фото: pixabay.com

Ранние пташки

Для некоторых женщин идея сохранения тайны беременности просто нереалистична. Одно из преимуществ раннего рассказа — ваши друзья и семья могут разделить с вами прекрасные начальные волнения. Другое преимущество – вам не придется притворяться и оправдываться, отвечая на вопросы близких людей о том, почему вы чувствуете себя измученной, набираете вес или отказываетесь от бокала вина.

Первый триместр

Если вы предпочитаете придержать раскрытые своего секрета на несколько недель, эксперты рекомендуют вам подождать, пока риск выкидыша резко не снизится (это происходит в конце первого триместра — около 10-12 недель). Также у многих женщин в конце первого триместра начинает появляться небольшой округлый животик. В такой момент выбор за вами – вы можете сказать правду или шутить о своей любви к булочкам.

Второй триместр

Женщины с предыдущими потерями беременности или те, кто больше подвержен риску осложнений, с большей вероятностью выберут именно этот вариант. Еще одна причина ждать до второго триместра: некоторые виды пренатального тестирования, такие как амниоцентез, недоступны до 16-18 недель. Люди, которые хотят убедиться, что им не требуется никакое специальное лечение, операция, связанная с генетическими дефектами, могут предпочесть подождать, пока не получат четкие результаты тестов.

Третий триместр

Некоторые женщины выбирают этот вариант с целью избежать непрошенных советов и критики, другие женщины скрывают свою беременность, чтобы избежать последствий в своей профессиональной сфере жизни. Имейте в виду, что может быть очень сложно скрыть беременность на третьем триместре, особенно от людей, с которыми вы общаетесь лично и видите их часто. Люди могут сами догадаться обо всем и удивиться, почему вы не признаетесь.

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