Пошаговое руководство по этапам родов

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Этапы родового процесса:

Шейка начинает размягчаться, становится тоньше и начинает открываться. Ребенок оседает в таз. В этот момент родов схватки могут быть заметны как болезненное ощущение или давление в нижней части живота или спины. Сокращения в этой фазе обычно нерегулярные — начинают и останавливаются; иногда сильные, иногда мягкие. Это естественный способ тренировки тела – данная фаза может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Шейка продолжает истончаться и открываться, расширяясь до 3 — 4 сантиметров. Родовой процесс должен быть постепенным, поэтому этот этап может занять довольно много времени — обычно около 2/3 от общего времени. В течение нескольких часов схватки становятся более продолжительными, сильными и регулярными (около 5 минут друг от друга, каждая из которых длится от 25 до 45 секунд).

Схватки продолжают становиться все длиннее и сильнее — время между ними сократиться примерно до 3 минут, а продолжительность возрастет до одной минуты или больше. На этом этапе, который в среднем занимает от 2 до 6 часов, шейка матки расширяется примерно до 8 сантиметров. Активно дышите во время схваток и отдыхайте в перерывах.

Шейка полностью раскрывается и схватки перерастают в потуги – становятся мощными и эффективными, поэтому данная фаза обычно довольно короткая (менее часа). Ребенок двигается через таз и родовой канал. Ваше тело дает вам четкие инструкции о том, что нужно делать. Стремление к толканию обычно становится сильнее, когда ребенок опускается. Как раз перед рождением ребенка вы можете почувствовать жжение, жалящее и растягивающее ощущение при влагалищном открытии — верный признак того, что малыш почти родился! Когда появляется голова ребенка, она поворачивается в одну сторону, чтобы позволить выровняться плечам, а затем рождается остальная часть тела малыша.

Какое сочетание чувств — волнение, радость, благоговение и облегчение! Ваш ребенок лежит на вашем животе, наслаждаясь контактом с вашей кожей. Это замечательное время для вашего первого грудного вскармливания, которое помогает матке сократиться и уменьшает кровотечение.

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