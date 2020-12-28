Пошаговое руководство по этапам родов

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Седлецкая Татьяна
Фото: m24.ru
Этапы
родового процесса:
Шейка начинает размягчаться, становится тоньше и начинает
открываться. Ребенок оседает в таз. В этот момент родов схватки могут быть
заметны как болезненное ощущение или давление в нижней части живота или спины.
Сокращения в этой фазе обычно нерегулярные — начинают и останавливаются; иногда
сильные, иногда мягкие. Это естественный способ тренировки тела – данная фаза
может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Шейка продолжает истончаться и открываться, расширяясь до
3 — 4 сантиметров. Родовой процесс должен быть постепенным, поэтому этот этап
может занять довольно много времени — обычно около 2/3 от общего времени. В
течение нескольких часов схватки становятся более продолжительными, сильными и
регулярными (около 5 минут друг от друга, каждая из которых длится от 25 до 45
секунд).
Схватки продолжают становиться все длиннее и сильнее —
время между ними сократиться примерно до 3 минут, а продолжительность возрастет
до одной минуты или больше. На этом этапе, который в среднем занимает от 2 до 6
часов, шейка матки расширяется примерно до 8 сантиметров. Активно дышите во
время схваток и отдыхайте в перерывах.
Шейка полностью раскрывается и схватки перерастают в
потуги – становятся мощными и эффективными, поэтому данная фаза обычно довольно
короткая (менее часа). Ребенок двигается через таз и родовой канал. Ваше тело
дает вам четкие инструкции о том, что нужно делать. Стремление к толканию
обычно становится сильнее, когда ребенок опускается. Как раз перед рождением
ребенка вы можете почувствовать жжение, жалящее и растягивающее ощущение при
влагалищном открытии — верный признак того, что малыш почти родился! Когда появляется
голова ребенка, она поворачивается в одну сторону, чтобы позволить выровняться плечам,
а затем рождается остальная часть тела малыша.
Какое сочетание чувств — волнение, радость, благоговение
и облегчение! Ваш ребенок лежит на вашем животе, наслаждаясь контактом с вашей
кожей. Это замечательное время для вашего первого грудного вскармливания,
которое помогает матке сократиться и уменьшает кровотечение.
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