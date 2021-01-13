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Главная Новости Здоровье беременность и роды Шестой месяц беременности – ваш малыш слышит вас и отвечает пинками
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Шестой месяц беременности – ваш малыш слышит вас и отвечает пинками

Узнайте, что происходит с вашим будущим ребенком с 22 по 26 недели беременности

сегодня, 18:47
Автор:

Седлецкая Татьяна

На данном этапе своего развития ваш ребенок покрыт липкой белой слизью, но это совершенно нормально! Это белое вещество называется "vernix caseosa" и его главная функция – защищать кожу малыша от водянистой амниотической жидкости.

Шестой месяц беременности – ваш малыш слышит вас и отвечает пинками

Беременная женщина. Фото: mirmam.pro

Если ваш малыш – мальчик, его яички, которые ранее располагались внутри таза, в начале шестого месяца начинают опускаться в мошонку. Примитивные сперматозоиды уже сформировались в крошечных пересекающихся проходах семенников, называемых семенными пузырьками.

23 неделя

Ваш ребенок может вас слышать! В конце 23 недели слух малыша будет хорошо установлен благодаря костям внутреннего уха, которые затвердели и теперь способны улавливать звуковые вибрации. Ребенок в состоянии улавливать шум внутри и снаружи матки — прилив крови, стук вашего сердца и даже булькание вашего желудка.

24 неделя

В этот момент беременности легкие ребенка готовятся к дыханию. Проходы в воздуховоде образуют трубы, чтобы принимать и вытеснять воздух. Кровеносные сосуды и воздушные мешки развиваются в легкие, которые будут распределять кислород на все части тела.

25 неделя

Зубная фея навестит вашего малыша на этой неделе, так как постоянные "взрослые" зубы ребенка развиваются в почках его десен. Глотательные рефлексы тоже развиваются, но пока все, что он принимает – это амниотическая жидкость. Его почки обрабатывают жидкость, и она выходит из его тела в виде мочи. Жизненно важный орган жизни плода – пуповина — теперь более толстая и упругая.

26 неделя

Чувствуете, как малыш шевелится внутри вас? Неудивительно, ведь ребенок уже вовсю исследует свое уютное жилое помещение! Кости и ткани малыша все еще довольно тонкие, с очень небольшим количеством жира. Жир будет активно накапливаться в третьем триместре. В настоящее время позвоночник малыша состоит из 150 суставов и около 1 000 связок.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на самом деле хотят услышать беременные женщины


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Источник: https://www.parents.com/
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