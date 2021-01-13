Шестой месяц беременности – ваш малыш слышит вас и отвечает пинками

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
На данном этапе своего развития ваш ребенок покрыт липкой
белой слизью, но это совершенно нормально! Это белое вещество называется "vernix
caseosa" и его главная функция – защищать кожу малыша от водянистой
амниотической жидкости.
Беременная женщина. Фото: mirmam.pro
Если ваш малыш – мальчик, его яички, которые ранее
располагались внутри таза, в начале шестого месяца начинают опускаться в
мошонку. Примитивные сперматозоиды уже сформировались в крошечных пересекающихся
проходах семенников, называемых семенными пузырьками.
23
неделя
Ваш ребенок может вас слышать! В конце 23 недели слух
малыша будет хорошо установлен благодаря костям внутреннего уха, которые
затвердели и теперь способны улавливать звуковые вибрации. Ребенок в состоянии
улавливать шум внутри и снаружи матки — прилив крови, стук вашего сердца и даже
булькание вашего желудка.
24
неделя
В этот момент беременности легкие ребенка готовятся к
дыханию. Проходы в воздуховоде образуют трубы, чтобы принимать и вытеснять
воздух. Кровеносные сосуды и воздушные мешки развиваются в легкие, которые
будут распределять кислород на все части тела.
25
неделя
Зубная фея навестит вашего малыша на этой неделе, так как
постоянные "взрослые" зубы ребенка развиваются в почках его десен. Глотательные
рефлексы тоже развиваются, но пока все, что он принимает – это амниотическая
жидкость. Его почки обрабатывают жидкость, и она выходит из его тела в виде
мочи. Жизненно важный орган жизни плода – пуповина — теперь более толстая и
упругая.
26
неделя
Чувствуете, как малыш шевелится внутри вас? Неудивительно,
ведь ребенок уже вовсю исследует свое уютное жилое помещение! Кости и ткани
малыша все еще довольно тонкие, с очень небольшим количеством жира. Жир будет активно
накапливаться в третьем триместре. В настоящее время позвоночник малыша состоит
из 150 суставов и около 1 000 связок.
Ранее "Комментарии" писали о том, что на самом деле хотят услышать беременные женщины
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