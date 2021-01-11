Что на самом деле хотят услышать беременные женщины

Язык
Coinspot 11.01.2021
BTC/USD
32297.05
ETH/USD
1007.25
LTC/USD
126.71
НБУ 11.01.2021
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.65
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Кажется, что чем больше становится ваш живот, тем больше
не прошеных советов вы слышите вокруг себя: "Спи сейчас, пока еще можешь", и "Кушай
за двоих". После миллионного раза это уже может стать раздражающим!
Беременные женщины. Фото: mamamoldova.com
Люди
действительно понимают, как чувствуют себя беременные
В представлении большинства беременные круглосуточно
выглядят счастливыми, но ведь беременность далеко не всегда счастливый период.
Никто из будущих мам не любит тошноту, изменение цвета кожи, дополнительный
рост волос, и другие не очень приятные побочные эффекты.
Что
вы можете и должны просить помощь после рождения малыша
Каждая мама хочет быть лучшей, потому что на это заслуживает
ее ребенок. Но абсолютно нормально чувствовать себя не в своей тарелке и не
справляться со всем на свете. Нормально попросить кого-нибудь принести обед, присмотреть
за малышом — просто необходимо принять помощь или попросить о ней. Если у вас
не будет времени, чтобы заботиться о себе, вы никогда не будете в состоянии
заботиться о своей семье так, как вы хотите.
Люди
способны говорить на другие темы, кроме беременности и материнства
О телевидении, последних новостях, или даже про новые
ботинки – беременные оценят изменение темы обсуждения время от времени, ведь
так приятно быть в состоянии говорить о чем-то еще, чтобы хоть на минуту
забыть, что ты мама и почувствовать себя просто женщиной.
Что
грудное вскармливание – это трудно
В то время как грудное вскармливание является
естественной формой питания малыша, для мамы это не всегда приятная процедура. Это
может быть очень тяжело в начале, пока мать и малыш приспособятся. Многие
женщины могут чувствовать себя очень расстроенными, если грудное вскармливание
оказывается сложнее, чем ожидалось.
Предупреждение
о послеродовой депрессии
Это вовсе не редкость для молодых мам. От 40 до 80%
женщин испытывают постоянные изменения в настроении. Обычно это начинается в
течение первой недели после родов и может длиться в течение двух – трех недель.
Маленький совет о том, что делать или куда обратиться за помощью — не только
полезен, но может буквально спасти жизнь молодой маме.
Как
рождение ребенка может повлиять на ваш брак
Первый секс после появления малыша на свет может вызвать
дискомфорт и психологический барьер у новоиспеченной мамы. Послеродовые гормоны
могут доставить ряд проблем во влагалище. Об этом тоже редко говорят вслух.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что нужно успеть сделать до родов каждой будущей маме
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости