Что на самом деле хотят услышать беременные женщины

Кажется, что чем больше становится ваш живот, тем больше не прошеных советов вы слышите вокруг себя: "Спи сейчас, пока еще можешь", и "Кушай за двоих". После миллионного раза это уже может стать раздражающим!

Беременные женщины. Фото: mamamoldova.com

Люди действительно понимают, как чувствуют себя беременные

В представлении большинства беременные круглосуточно выглядят счастливыми, но ведь беременность далеко не всегда счастливый период. Никто из будущих мам не любит тошноту, изменение цвета кожи, дополнительный рост волос, и другие не очень приятные побочные эффекты.

Что вы можете и должны просить помощь после рождения малыша

Каждая мама хочет быть лучшей, потому что на это заслуживает ее ребенок. Но абсолютно нормально чувствовать себя не в своей тарелке и не справляться со всем на свете. Нормально попросить кого-нибудь принести обед, присмотреть за малышом — просто необходимо принять помощь или попросить о ней. Если у вас не будет времени, чтобы заботиться о себе, вы никогда не будете в состоянии заботиться о своей семье так, как вы хотите.

Люди способны говорить на другие темы, кроме беременности и материнства

О телевидении, последних новостях, или даже про новые ботинки – беременные оценят изменение темы обсуждения время от времени, ведь так приятно быть в состоянии говорить о чем-то еще, чтобы хоть на минуту забыть, что ты мама и почувствовать себя просто женщиной.

Что грудное вскармливание – это трудно

В то время как грудное вскармливание является естественной формой питания малыша, для мамы это не всегда приятная процедура. Это может быть очень тяжело в начале, пока мать и малыш приспособятся. Многие женщины могут чувствовать себя очень расстроенными, если грудное вскармливание оказывается сложнее, чем ожидалось.

Предупреждение о послеродовой депрессии

Это вовсе не редкость для молодых мам. От 40 до 80% женщин испытывают постоянные изменения в настроении. Обычно это начинается в течение первой недели после родов и может длиться в течение двух – трех недель. Маленький совет о том, что делать или куда обратиться за помощью — не только полезен, но может буквально спасти жизнь молодой маме.

Как рождение ребенка может повлиять на ваш брак

Первый секс после появления малыша на свет может вызвать дискомфорт и психологический барьер у новоиспеченной мамы. Послеродовые гормоны могут доставить ряд проблем во влагалище. Об этом тоже редко говорят вслух.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что нужно успеть сделать до родов каждой будущей маме

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