Что нужно успеть сделать до родов каждой будущей маме

Воспользуйтесь своим ожиданием, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим изменениям.



В ожидании малыша. Фото: 5.ua

Поваляться под одеялом



Начните с вкусного завтрака в постели, прежде чем перейти к марафону по стирке, уборке и бегу по магазинам. Пользуйтесь моментом понежиться в кровати со своим партнером, потому что очень скоро это изменится.

Сделать что-нибудь с друзьями

Вы вместе можете заняться приготовлением изысканной пищи, вязать или записаться на онлайн-семинар — все, что вам будет угодно, чтобы хорошо провести время с подругами.

Сделать альбом о своей беременности и счастливых моментах

Если вы в последний раз брали в руки камеру во время медового месяца, пришло время запечатлеть самые важные места и моменты. Напечатайте снимки с вашим мужем и семьей, а также фотографии вашего беременного животика, ваши дети будут любить смотреть фотографии молодых мамы и папы.

Посмотреть старый фильм

Устройте вечер старого кино у себя дома, удобно расположившись на диване с любимой комедией и поп — корном.

Составить контрольный список ресторанов

Скорее всего, у вас и вашего партнера есть несколько любимых кафе в городе. Сейчас самое время составить список своих фаворитов и провести субботние вечера, наслаждаясь любимыми блюдами на вынос.

Написать смешное письмо будущему малышу

Вспомните свои самые забавные истории, связанные с беременностью, о снах, которые вы видели в ожидании малыша и многое другое. Ваш ребенок найдет это очень веселым, когда ему исполниться 10 лет. Запишите свои воспоминания на листе бумаги, дополните его картинками или фотографиями, вложите письмо в конверт, и подпишите "Открыть в 2031 году".

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