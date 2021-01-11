Что нужно успеть сделать до родов каждой будущей маме

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Воспользуйтесь своим ожиданием, чтобы как можно
лучше подготовиться к предстоящим изменениям.
В ожидании малыша. Фото: 5.ua
Поваляться
под одеялом
Начните с вкусного завтрака в постели, прежде чем перейти
к марафону по стирке, уборке и бегу по магазинам. Пользуйтесь моментом
понежиться в кровати со своим партнером, потому что очень скоро это изменится.
Сделать
что-нибудь с друзьями
Вы вместе можете заняться приготовлением изысканной пищи,
вязать или записаться на онлайн-семинар — все, что вам будет угодно, чтобы хорошо
провести время с подругами.
Сделать
альбом о своей беременности и счастливых моментах
Если вы в последний раз брали в руки камеру во время
медового месяца, пришло время запечатлеть самые важные места и моменты. Напечатайте
снимки с вашим мужем и семьей, а также фотографии вашего беременного животика, ваши
дети будут любить смотреть фотографии молодых мамы и папы.
Посмотреть
старый фильм
Устройте вечер старого кино у себя дома, удобно
расположившись на диване с любимой комедией и поп — корном.
Составить
контрольный список ресторанов
Скорее всего, у вас и вашего партнера есть несколько любимых
кафе в городе. Сейчас самое время составить список своих фаворитов и провести
субботние вечера, наслаждаясь любимыми блюдами на вынос.
Написать
смешное письмо будущему малышу
Вспомните свои самые забавные истории, связанные с беременностью, о снах, которые вы видели в ожидании малыша и многое другое. Ваш ребенок найдет это очень веселым, когда ему исполниться 10 лет. Запишите свои воспоминания на листе бумаги, дополните его картинками или фотографиями, вложите письмо в конверт, и подпишите "Открыть в 2031 году".
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