Поддержка во время родов. Советы для пап

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В родильном зале ключевое место занимает мама, но папа также играет большую роль в процессе родов.

Обеспечить отвлечение

Схватки могут быть очень утомительным процессом. Отвлеките свою жену от состояния дискомфорта посредством отвлекающих занятий, например, музыкой, разговорами и карточными играми.

Обсудите ее желания

Не ждите, пока ваш партнер начнет корчиться в муках болезненных сокращений матки, чтобы выяснить, какую помощь она хочет получить от вас. Обсудите план рождения заранее – узнайте, как она относится к кесареву, что чувствует и ожидает, также обсудите мнение врача на этот счет.

Продемонстрируйте свою поддержку

Женщина может впасть в паническое состояние во время родов, и человек, который лучше остальных способен вернуть ее в нужное русло – это, конечно, муж. По мере того как схватки становятся более интенсивными, успокойте жену, скажите, что она делает большую и важную работу, что вы ее любите.

Если родовой процесс начинает влиять на вас физически — вы чувствуете тошноту или головокружение — пусть медицинские работники знают об этом, присядьте на стул или выйдите наружу подышать воздухом. Если вам необходимо выйти, попросите медсестру последить за вашей женой.

Будьте готовы к важному моменту

Во время отдыха вашей жены после родов, свяжитесь с родственниками и сообщите радостную новость. Принесите цветы, ее любимый шоколад, напишите жене любовную записку. Делайте все, что считаете нужным, покупайте и заказывайте, просто помните, что это особый случай и необходимо найти такой же особый способ его отметить.

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