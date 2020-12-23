Поддержка во время родов. Советы для пап

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: nikopol.informator
В родильном зале ключевое место занимает мама, но папа
также играет большую роль в процессе родов.
Обеспечить
отвлечение
Схватки могут быть очень утомительным процессом. Отвлеките
свою жену от состояния дискомфорта посредством отвлекающих занятий, например, музыкой,
разговорами и карточными играми.
Обсудите
ее желания
Не ждите, пока ваш партнер начнет корчиться в муках
болезненных сокращений матки, чтобы выяснить, какую помощь она хочет получить от
вас. Обсудите план рождения заранее – узнайте, как она относится к кесареву,
что чувствует и ожидает, также обсудите мнение врача на этот счет.
Продемонстрируйте
свою поддержку
Женщина может впасть в паническое состояние во время
родов, и человек, который лучше остальных способен вернуть ее в нужное русло –
это, конечно, муж. По мере того как схватки становятся более интенсивными,
успокойте жену, скажите, что она делает большую и важную работу, что вы ее любите.
Если родовой процесс начинает влиять на вас физически —
вы чувствуете тошноту или головокружение — пусть медицинские работники знают об
этом, присядьте на стул или выйдите наружу подышать воздухом. Если вам
необходимо выйти, попросите медсестру последить за вашей женой.
Будьте
готовы к важному моменту
Во время отдыха вашей жены после родов, свяжитесь с
родственниками и сообщите радостную новость. Принесите цветы, ее любимый
шоколад, напишите жене любовную записку. Делайте все, что считаете нужным,
покупайте и заказывайте, просто помните, что это особый случай и необходимо
найти такой же особый способ его отметить.
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