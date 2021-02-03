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41 неделя беременности - норма или патология

Узнайте, что происходит с вашим будущим ребенком на 41 неделе беременности

сегодня, 10:31
Автор:

Седлецкая Татьяна

По соображениям безопасности ваш врач или акушер могут предложить вам вызвать роды искусственным методом, если ваш ребенок не родится сам до конца этой недели.

41 неделя беременности - норма или патология

Плод на 41 неделе. Фото: kukuriku.ru

Большинство врачей не позволят вам ждать более двух недель после установленного срока, чтобы родить самостоятельно, так как это грозит вам и ребенку повышенным риском осложнений. Через 42 недели ваши схватки будут более длительными или застопорившимися, что грозит малышу повышенным риском получения травмы во время вагинальных родов, а также угрозой мертворождения.

Чего ожидать от вашего новорожденного малыша, чтобы сделать первые совместные 24 часа наименее подавляющими для всех.

Кормление

Так как желудки новорожденных детей очень маленькие, младенцам необходимо кушать лишь от 30 до 90 мл за один раз, но часто – через небольшие промежутки времени. Некоторые дети хотят грудь или бутылку каждые два-три часа, в то время как перерыв между приемами пищи у других детей будет дольше.

Отрыжка, икота и вздохи

Новорожденным деткам нужно часто отрыгивать после еды.

"Газы — это воздух, который попадает в желудочно-кишечную систему и нуждается в освобождении", — говорит Шалини Форбис, доктор медицинских наук и педиатр в Огайо.

Многие малыши отрыгивают самостоятельно, другие будут нуждаются в небольшой помощи от вас. Если ваш ребенок суетится во время или после кормления — это сигнал к отрыжке. Не нужно хлопать малыша по спине – нежные круговые движения и вертикальное положение ребенка помогут лишним газам выйти.

Не пугайтесь икоты или слюны. Икота нормальна для новорожденных и не вызывает у них дискомфорта. Подобным же образом, выплевывание молока в небольших количествах во время и после кормления — вполне нормальное явление.

Плач

Частота и продолжительность плача со временем будут меняться. В течение первых нескольких дней многие новорожденные удивительно спокойные и сонные. Но к двум неделям малыш будет плакать около двух часов в день.

Дыхание

Другая новорожденная особенность — это периодическое дыхание. Ваш ребенок может быстро дышать, сделать паузу в течение нескольких секунд, а затем начать дышать снова – не переживайте — это абсолютно нормальное явление.

Ранее "Комментарии" писали, доктор или акушерка — кому украинцы доверяют жизнь своего ребенка. 


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Источник: https://www.parents.com/
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