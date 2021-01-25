Как растет ваш ребенок и меняется ваша жизнь на седьмом месяце беременности

Ваш ребенок на этой неделе достиг 38 см в длину и весит 1 400 грамм. Зрение малыша продолжает развиваться, но даже после рождения он будет закрывать глаза на большую часть дня. Когда ребенок откроет их, он почувствует изменения в свете, но первое время будет иметь зрение 20/400, что означает, что ребенок может разглядеть только объекты на расстоянии нескольких сантиметров от его лица. Нормальное зрение взрослых — 20/20.



Ребенок в утробе. Фото: kukuriku.ru

Как меняется ваша жизнь

На этой неделе вы чувствуете себя немного уставшей, особенно если у вас возникают проблемы со сном. Вы также можете чувствовать себя неуклюже, что совершенно понятно. Вы не только стали тяжелее, но концентрация веса ввиду растущего живота вызывает сдвиг в вашем центре тяжести. Кроме того, благодаря гормональным изменениям, ваши связки и суставы стали более слабыми, что также может способствовать нарушению координации и баланса. Помните те колебания настроения, которые у вас были раньше во время беременности? Сочетание неудобных симптомов и гормональных изменений может привести к возвращению этих эмоциональных взлетов и падений.

Страхи во время беременности

Чувство тревоги во время беременности явление очень распространенное. Новость о беременности сопровождает естественное волнение, которое может перерасти в чувство беспокойства. Родится ли ребенок здоровым? А если случится выкидыш? Я не смогу выдержать родовую боль…Буду не в состоянии кормить грудью. У этого списка нет конца. Для борьбы с избыточной тревожностью эксперты советуют пытаться избавиться от негативных мыслей. Для этого необходимо сосредоточить внимание на противоречиях, то есть найти доказательства тому, что ваши страхи являются беспричинными.

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