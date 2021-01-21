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Секс во время беременности: как, когда и сколько

Пикантные вопросы о сексе во время беременности - от орального секса до безопасных сексуальных позиций для будущих мам

сегодня, 16:08
Автор:

Седлецкая Татьяна

Секс во время беременности может принести не одну проблему и массу вопросов для супружеской пары.  

Секс во время беременности: как, когда и сколько

Секс во время беременности. Фото: gooz.ru

"Я беременна всего два месяца, а секс – последнее, чего мне хочется"

Причиной этому явлению служит гормональный фон женщины, а именно его скачки. Поэтому часто бывает, что некоторые женщины полностью отказываются от секса, либо наоборот – доставляют хлопоты своим мужьям из-за постоянного жгучего желания. Частая смена сексуального желания является нормой и не стоит сильно переживать по этому поводу.  

"Может ли пенис моего мужа нанести какой-нибудь вред ребенку?"

Многие мужчины и женщины беспокоятся по этому поводу, но ответ — "нет". Мужской пенис не может травмировать ребенка или порвать пузырь с околоплодными водами. Если вы заметили какое-либо кровотечение после секса, поговорите со своим врачом — повышенное кровоснабжение шейки матки во время беременности может иногда вызывать пятнистость.  

"Существуют какие-либо условия, когда необходимо воздержаться от секса?"

Если ваша беременность протекает без рисков и осложнений, вы можете заниматься сексом вплоть до последнего дня перед родами. Если вес живота делает половой акт неудобным, экспериментируйте с новыми позициями или попробуйте другие формы стимуляции вместо классического секса.

"Можно ли заниматься оральным сексом во время беременности?"

Это не запрещено, если ваша беременность протекает нормально без угрозы и осложнений. Тем не менее вам следует избегать орального секса, если ваш мужчина простужен, или имеет такую инфекцию, как вирус герпеса, который потенциально опасен для беременных женщин.

"Я слышала, что секс в течение последних недель беременности может ускорить роды. Это правда?"

Еще некоторое время назад медицина утверждала, что оргазм способен вызвать схватки. Но в наше время уже признано, что секс и оргазм абсолютно безвредны для женского организма и будущего малыша. Если беременность протекает нормально, никакие сокращения не могут вызвать настоящие схватки.

Ранее "Комментарии" писали про 5 способов почувствовать себя сексуальной после рождения ребенка.


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Источник: https://www.parents.com/
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