Секс во время беременности: как, когда и сколько

Язык
Coinspot 21.01.2021
BTC/USD
31353.25
ETH/USD
1209.72
LTC/USD
133.74
НБУ 21.01.2021
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.50
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Секс во время беременности может принести не одну
проблему и массу вопросов для супружеской пары.
Секс во время беременности. Фото: gooz.ru
"Я
беременна всего два месяца, а секс – последнее, чего мне хочется"
Причиной этому явлению служит гормональный фон женщины, а
именно его скачки. Поэтому часто бывает, что некоторые женщины полностью
отказываются от секса, либо наоборот – доставляют хлопоты своим мужьям из-за
постоянного жгучего желания. Частая смена сексуального желания является нормой
и не стоит сильно переживать по этому поводу.
"Может
ли пенис моего мужа нанести какой-нибудь вред ребенку?"
Многие мужчины и женщины беспокоятся по этому поводу, но
ответ — "нет". Мужской пенис не может травмировать ребенка или порвать пузырь с
околоплодными водами. Если вы заметили какое-либо кровотечение после секса,
поговорите со своим врачом — повышенное кровоснабжение шейки матки во время
беременности может иногда вызывать пятнистость.
"Существуют
какие-либо условия, когда необходимо воздержаться от секса?"
Если ваша беременность протекает без рисков и осложнений,
вы можете заниматься сексом вплоть до последнего дня перед родами. Если вес живота
делает половой акт неудобным, экспериментируйте с новыми позициями или попробуйте
другие формы стимуляции вместо классического секса.
"Можно
ли заниматься оральным сексом во время беременности?"
Это не запрещено, если ваша беременность протекает
нормально без угрозы и осложнений. Тем не менее вам следует избегать орального
секса, если ваш мужчина простужен, или имеет такую инфекцию, как вирус герпеса,
который потенциально опасен для беременных женщин.
"Я
слышала, что секс в течение последних недель беременности может ускорить роды.
Это правда?"
Еще некоторое время назад медицина утверждала, что оргазм
способен вызвать схватки. Но в наше время уже признано, что секс и оргазм
абсолютно безвредны для женского организма и будущего малыша. Если беременность
протекает нормально, никакие сокращения не могут вызвать настоящие схватки.
Ранее "Комментарии" писали про 5 способов почувствовать себя сексуальной после рождения ребенка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости